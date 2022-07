Zur Frauenförderung in der Digitalbranche

Mit der Initiative „She goes Digital“ soll es Frauen erleichtert werden, sich mit digitalen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Das Programm richtet sich insbesondere an junge Mädchen vor dem Berufseinstieg, Mütter nach der Karenz und Frauen im höheren Alter.

Der IT-Fachkräftemangel hat die österreichische Wirtschaft fest im Griff: Mehr als 24.000 IT-Fachkräfte fehlen in Österreich – Tendenz steigend. Der Wertschöpfungsverlust ist gemäß dem IKT Statusreport beachtlich: 3,8 Milliarden Euro pro Jahr gehen durch fehlende Spezialisten verloren.

Oft ist es die Sorge vor der großen Unbekannten: Was ist ein digitaler Job überhaupt? Vor allem Frauen haben darüber zusätzlich oft mit stereotypischen Klischees in dieser Branche zu kämpfen. Denn obwohl sich digitale Gadgets und Algorithmen mittlerweile durch fast alle Lebensbereiche ziehen, leiden Frauen noch immer darunter, bei der Entwicklung dieser Technologien unterrepräsentiert zu sein. Nur jedes 14. Technik-Patent sei von einer Frau angemeldet, und auch der Anteil an Informatik-Absolventinnen liege in Österreich bei nur rund 15 Prozent.

Frauen beim Einstieg unterstützen

Um junge Mädchen, Mütter nach der Karenz oder ältere Frauen beim Einstieg in digitale Berufsbranchen zu fördern, hat die „Initiative Digitalisierung Chancengerecht“ (IDC) gemeinsam mit Microsoft Austria und der Bildungsplattform ETC das Projekt „She goes Digital“ ins Leben gerufen. Unternehmen, die sich an der Initiative beteiligen, bieten interessierten Frauen kostenlose Lehr- und Schulungsmaßnahmen an: von Workshops, Mentorings bis hin zu mehrtägigen Kursen. Ziel sei es, einen praxisnahen Einblick in das Themengebiet der Digitalisierung zu bekommen und sich mit weiblichen IT-Profis zu vernetzen.

Denn, sagt Initiatorin und IDC-Mitgründerin Doris Schmidauer, „Frauen ziehen Frauen nach. Sie diesen als Vorbild und es ist wichtig, dass wir jungen Mädchen und auch älteren Frauen mehr Chancen bieten, sich innerhalb der Digitalbranche zu etablieren und ihnen Mut zu machen. Es scheitert nicht an der Qualifikation, sondern am Selbstvertrauen. Mit dieser Aktion wollen wir ihnen dabei helfen, in Zukunft auch mit männlichen Kollegen auf Augenhöhe zu kommunizieren.“ (red./est)