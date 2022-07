Auf mehreren Seiten dokumentiert die Cyber-Expertin „Nella“ für den Verfassungsschutz, wie sie zum vermeintlichen Täter in der Causa der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr gelangt. Für die Behörden nicht „stichhaltig“ genug. Statt den Indizien nachzugehen, versuchen die Behörden, die vorgelegten Erkenntnisse schlechtzureden.

"Keine stichhaltigen Beweise", so lautet das Resümee der Staatsanwaltschaft Wels, die am Dienstag den Zwischenbericht des DSN (Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst) erhalten hat. Die Erkenntnisse, die die Cyber-Expertin "Nella" im Fall der bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr vorgelegt habe, seien "weder inhaltlich noch technisch nachvollziehbar", sagt Sprecher Christoph Weber. Das Innenministerium kommt anhand des elfseitigen Berichts zum selben Ergebnis: "Die von der Cyber-Security-Spezialistin übermittelte Abfolge der gesetzten Schritte, lässt derzeit keinen konkreten Rückschluss auf die mutmaßliche Täterschaft zu", heißt es gegenüber der "Presse". Doch der von "Nella" ausgeforschte vermeintliche Absender der Drohmails "Claas" wurde bis heute von den zuständigen Ermittlern nicht kontaktiert. Ein weiteres von "Nella" identifiziertes Opfer in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht. Die vorgelegte Indizienkette ist nachvollziehbar, aber trotzdem gehen die Behörden den Spuren nicht nach.

Ein kurzer Rückblick: Im November 2021 schreibt Kellermayr auf Twitter über eine Corona-Demonstration in Wels und berichtet dabei über blockierte Eingänge und Rettungsausfahrten beim Klinikum. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bezeichnet ihre Tweets als Fake-News. Ein gefundenes Fressen für die Corona-Leugner und Querdenker, die sich von der Polizei unterstützt fühlen. Sie teilen die Tweets in einschlägigen Gruppen. Die Ärztin, die sich in der Pandemie kritisch über Impf- und Maßnahmengegner äußert, wird zur Zielscheibe.