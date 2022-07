EU-Wettbewerbshüter filzten mehrere Essenslieferdienste

Es gebe den Verdacht, dass die Anbieter Teil eines Kartells seien, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.

Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben verschiedene Essens- sowie Lebensmittellieferdienste in zwei EU-Ländern durchsucht. Es gebe den Verdacht, dass sie Teil eines Kartells seien, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Es wurden weder Namen noch Länder genannt. Zu den größten Anbietern in der EU gehören der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com, Delivery Hero aus Berlin, Uber Eats sowie Wolt von DoorDash.

Delivery Hero wie auch Just Eat Takeaway.com waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Unternehmen, die gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen haben, drohen Bußgelder von bis zu zehn Prozent ihres Jahresumsatzes.

(APA)