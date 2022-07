Würde eine höhere Sparquote die Inflation senken?

Die Wiener Mariahilferstraße im Mai 2021. Wenn Anlagen etwa in Aktien attraktiver werden, dann werden Haushalte einen Teil ihres Einkommens nicht mehr in den Konsum stecken, sondern veranlagen. Zumindest in der Theorie.

(c) imago images/Viennareport ((c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de)