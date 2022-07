Seiwald verlängert bei Salzburg und wird noch teurer

Meister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit ÖFB-Nationalspieler Nicolas Seiwald vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert.

Das teilten die Mozartstädter am Mittwoch mit. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der alle Nachwuchsmannschaften der Salzburger durchlaufen hat, war zuletzt bereits Stammkraft im Nationalteam unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick.

"Die Entwicklung von Nici in den letzten Jahren ist echt ein Wahnsinn. Vor allem in der letzten Saison hat er unglaubliche Leistungen geboten, hat sogar in der Champions League bzw. in der Nationalmannschaft auf höchstem Level extrem konstant performt", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.

(APA)