Landeshauptmann Drexler: „Ich bin ein gnadenloser Optimist“

Der neue steirische Landeshauptmann, Christopher Drexler (ÖVP), glaubt an eine „Renaissance“ der Großen Koalition, schließt Energiepreisdeckel nicht aus – und übt in punkto „Patientenmilliarde“ harte Kritik an der Gesundheitskasse.

Die Presse: Sie haben durch diverse ÖVP-Affären Gegenwind aus dem Bund, in Graz ist Ihre Partei aus der Regierung geflogen, dazu kommt eine Teuerungskrise. Nicht gerade ein idealer Startzeitpunkt.

Christopher Drexler: Man kann sich das nicht aussuchen. Aber ich bin froh über unseren geordneten, einvernehmlichen Übergang. Das überwiegt aktuelle Rahmenbedingungen, die durchaus als suboptimal empfunden werden können.