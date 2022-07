Warum das Methan in der Atmosphäre so rasant zunimmt

Die Konzentration des Treibhausgases steigt viel schneller als erwartet. Nun erhärtet eine Studie den Verdacht, dass es vor allem an der Erderwärmung selbst liegt – ein Teufelskreis.

Immer stärker rückt Methan (CH4) in den Fokus der Klimadebatten. Das aggressive Treibhausgas, das 20 bis 30 Prozent zur Erderwärmung beiträgt, gibt den Wissenschaftlern ein dringend zu lösendes Rätsel auf: Seine Konzentration in der Erdatmosphäre steigt viel schneller, als es die Modelle vorausgesagt haben, und auch viel rascher als bei den anderen klimaschädlichen Gasen. Damit sehen es nicht wenige schon als das größte Hindernis für die Erreichung der Klimaziele von Paris.

Dabei war die Menge noch von 2000 und 2007 ziemlich stabil. Dann aber nahm sie rasch zu. Nur noch Rekorde gibt es bei den Zuwachsraten seit 2020 – just jenem Jahr, wo weltweite Lockdowns eigentlich für eine Entspannung hätten sorgen sollen. Denn gut ein Fünftel der Emissionen fällt beim Abbau von fossilen Energieträgern an: Methan entweicht aus den Lüftungsöffnungen in Kohlebergwerken und durch Lecks bei Förderanlagen und Pipelines für Erdöl oder Erdgas. Daran kann der dramatische Anstieg also kaum liegen. Auch nicht an wiederkäuenden Kühen und Schafen oder dem Nassreisanbau (mit in Summe rund einem Drittel Anteil an den Emissionen), denn die landwirtschaftliche Produktion wächst gleichmäßiger. Woran also dann?