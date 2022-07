Welche Kriegsziele verfolgt Putin noch?

Beschuss in Kramatorsk, Donbass

Die russische Armee steuert langsam auf die Eroberung des Donbass zu. Ein enger Vertrauter Putins will weiter gehen. Ein Experte relativiert.

Wien/Kiew. Wladimir Putins Armee frisst sich immer tiefer in den Donbass. Sie steuert auf Slowjansk zu, sie deckt es mit Artilleriefeuer ein. Slowjansk ist eine der letzten freien Großstädte im Donbass, einem Gebiet, das rund 50.000 Quadratkilometer umfasst. Die eine Hälfte des Donbass, den Oblast Luhansk, hat Russland sogar schon vollständig besetzt. Wladimir Putin will den gesamten Donbass aus der Ukraine herausbrechen. So viel steht fest. Die Frage ist: Begnügt er sich damit?

Aussagen von einem seiner engsten Vertrauten nähren Zweifel.