Österreichs verkraftbare Niederlage zum EM-Auftakt

Die ÖFB-Frauen schlugen sich vor Rekordkulisse im Old Trafford gegen Gastgeber England achtbar, verloren aber 0:1. Um den Aufstieg geht es gegen Nordirland und Norwegen.

Die Bühne für den Auftakt dieser Europameisterschaften war angerichtet, es war eine besonders glänzende für Österreichs Fußballerinnen: 68.871 Fans hatten sich zum Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England auf den Rängen des berühmten Old Trafford in Manchester eingefunden. So viel war im Vorgeld über diese neue EM-Rekordkulisse gesprochen worden, am Mittwochabend galt es sie voll aufzusaugen. Schon beim Abspielen der Hymnen wird auf der Tribüne klar, warum dieses Stadion den Beinamen „Theatre of Dreams“ trägt: Diese Atmosphäre auf dem Spielfeld zu erleben, ist gewiss die Sorte Erinnerung, die noch lang über die Karriere hinaus im Gedächtnis überdauern wird. Die Österreicherinnen wurden vom Publikum ebenfalls mit Applaus bedacht, auch wenn der für die Lionesses bedeutend lauter ausfiel.

Schon tagsüber in der Stadt hatte die Trikotdichte merklich zugenommen, immer wieder fanden sich Adler zwischen den englischen Löwen. Für jene, die keine Tickets ergattert hatten, luden Lokal im Northern Quarter zum Public Viewing, die offizielle Fanparty nahe dem Stadtzentrum erfreute sich trotz mäßigen Wetters Zuspruch. Auch vor dem Stadion war die Stimmung fröhlich und stets freundlich: Grölende Männergruppen sah man hier nicht.