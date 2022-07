Britische Medienberichte: Boris Johnson vor Rücktritt

Es sieht nun doch nach einem Rücktritt aus. Mit dem Nordirland-Minister räumt bereits der vierte Minister seinen Posten, dabei galt Brandon Lewis als äußerst loyal.

Neuen Informationen zufolge steht der britische Premierminister Boris Johnson vor dem Rücktritt, mehrere britische Medien berichten davon, darunter auch die BBC.

Einen Überblick über die aktuelle Zusammensetzung des britischen Kabinetts zu behalten, ist auch am Donnerstag nicht leichter geworden. Alles ist im Fluss. Kaum ein Mitglied will sich längerfristig an den britischen Premierminister Boris Johnson binden. Am Donnerstag trat mit Nordirland-Minister Brandon Lewis bereits das vierte Kabinettsmitglied von seinem Posten zurück. Einen weiteren Minister hatte Johnson entlassen.

Mehr als 50 Kabinettsmitglieder haben in weniger als 48 Stunden die Regierung verlassen und erklärt, Johnson sei nach einer Reihe von Skandalen nicht mehr in der Lage, das Amt zu führen, während sich Dutzende in seiner konservativen Partei in einer offener Revolte befinden.

Lewis, der als ultraloyal zu Johnson galt, hatte sich laut Medienberichten hinter eine Delegation von Kabinettsmitgliedern gestellt, die Johnson am Mittwochabend zum Rücktritt aufgefordert hatten. Der Premier hatte dies abgelehnt.

Unter den Johnson-Kritikern war auch der erst am Dienstag auf seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi . Ebenfalls zu der Delegation soll Verkehrsminister Grant Shapps gehört haben. Gegen Johnson gestellt haben sollen sich auch die bisher sehr loyale Innenministerin Priti Patel, Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng sowie Bau- und Wohnungsminister Michael Gove. Gove wurde am Mittwochabend entlassen. Erwartet wurde, dass es aus dieser Gruppe noch weitere Entlassungen oder Rücktritte geben dürfte.

Zahawi fordert Johnsons Rücktritt

Selbst der neuer Finanzminister Nadhim Zahawi forderte Johnson am Donnerstag zum Rücktritt auf, weniger als 48 Stunden, nachdem der Premierminister ihn zu diesem Amt befördert hatte. Er sagte, die Krise, in der sich die Regierung befindet, werde nur noch schlimmer werden.

"Dies ist nicht tragbar und es wird nur noch schlimmer werden, für Sie, für die Konservative Partei und vor allem für das Land", sagte Zahawi auf Twitter. "Sie müssen das Richtige tun und jetzt gehen."

Zahawi sagte nicht, dass er zurückgetreten sei, aber er sagte, er sei am Mittwochabend mit Kabinettskollegen zum Büro des Premierministers in der Downing Street gegangen, um Johnson zu sagen, er solle "mit Würde gehen".

"Ich bin untröstlich, dass er nicht zugehört hat und nun die unglaublichen Errungenschaften dieser Regierung untergräbt", so Zahawi in einem Brief.

Erste mögliche Nachfolger bringen sich in Stellung

Die Rücktrittswelle nach dem jüngsten Skandal hatten Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid losgetreten, kurz danach ging auch Simon Hart als Minister für Wales. Chefjustiziarin Suella Braverman legte Johnson am Mittwochabend im Live-Fernsehen den Rücktritt nahe und brachte sich selbst als Nachfolgerin ins Spiel.

