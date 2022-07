Sinkos Musiksalon #5: Erich Wolfgang Korngold

Der heutige Musiksalon bietet ein akustisches Porträt von Erich Wolfgang Korngold. Der Anlass: Die Salzkammergut Festwochen widmen dem Komponisten zu seinem 125. Geburtstag einen Schwerpunkt, in dessen Rahmen am 8. und 10. Juli unter anderem der Tenor Piotr Beczala in Gmunden gastiert (das Konzert am 10. wird von ORF III live gesendet).

Die Musikbeispiele werden musiziert vom London Symphony Orchestra unter André Previn, Anne Sophie Mutter, Anne Sophie von Otter, Daniel Hope und anderen.

"Presse"-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz präsentiert seine Lieblingsaufnahmen und lädt uns ein, mit ihm in seiner Klassiksammlung zu wühlen und einzudringen in die Geheimnisse von Mozart, Bach, Beethoven und anderen. Ein Podcast für Kenner und Neulinge.

Produktion: Wilhelm Sinkovicz/www.sinkothek.at

Audio-Finish: Georg Gfrerer/ www.audio-funnel.com.

Redaktion/Konzeption: Anna Wallner

Grafik: David Jablonski.

