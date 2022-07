„Der ,Jedermann' besteht zu großen Teilen aus dem Drumherum“

Regisseur Michael Sturminger über politische Posen und das Gewicht des „Jedermann“.

Dass der französische Dichter, Schauspieler und Theaterdirektor Molière heuer 400 Jahre alt geworden wäre, ist für Michael Sturminger ein Zufall, der ihm sehr gelegen kommt: Seit ein paar Jahren schon hat der österreichische Regisseur nämlich ein Stück im Auge, dass zwar nicht von Molière ist, aber von ihm handelt. Zumindest auf den ersten Blick: „Molière oder der Heiligenschein der Scheinheiligen“ heißt die Produktion, die Sturminger diesen Sommer in einer eigenen Übersetzung nach Michail Bulgakow auf die Bühne der Sommerspiele Perchtoldsdorf bringt. ­Dessen Grundthema – wie gehen Künstler mit diktatorischen Verhältnissen um? – könnte aktueller wohl kaum sein.

In „Molière“ beschrieb Bulgakow, wie Molière im 17. Jahrhundert um die Gunst des Sonnenkönigs kämpft, dachte dabei aber an seine eigene Situation unter Stalin. An wen denken Sie, wenn Sie das jetzt auf die Bühne bringen?



Michael Sturminger: Mein Anspruch ist immer, auf der ersten Ebene das zu erzählen, was passiert. Zuerst wird man also das Barocke sehen: den Molière, der alles tun würde, um dem König zu gefallen, nur damit er sein Theater behalten darf. Er bezeichnet sich in einem Monolog selbst als den ärgsten Speichellecker – und ich glaube, dass Bulgakow damit Molière ebenso trifft wie sich selbst. Bulgakow hat diese Dinge auch am eigenen Leib erlebt: Stalin hat ihn persönlich angerufen und gesagt, er müsse sich keine Sorgen machen, er bekomme eine feste Anstellung am Theater. Gleichzeitig hat Stalin alle seine Werke verboten. Und Bulgakow hat sich in die gleiche Position gestellt wie der ­Molière im Stück: „Ich will ja ganz brav sein.“ Doch großartige Autoren wie diese beiden sind der Wahrhaftigkeit verpflichtet. Und dabei fällt es schwer, nicht anzuecken. Da haben es die Musiker ein wenig leichter. Es ist in gewisser Weise weniger gefährlich, für einen Diktator zu dirigieren als zu schreiben.

Wird man im Sonnenkönig dann auch Putin durchspüren, angesichts der aktuellen Ereignisse?