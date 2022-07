Wrestling im Wiener Prater: Zwischen Show und Schmerzen

Drucken



Ist Wrestling Sport – oder doch vielmehr Unterhaltung mit einer Überdosis Trashtalk? Über die Faszination des Catchens.

Mancher mag sich an die Neunzigerjahre und den Beginn der Zweitausender erinnern, als Wrestling im deutschen Fernsehen für viele zum Standardprogramm gezählt hat. Hulk Hogan, The Undertaker, Bret (The Hitman) Hart oder Dwayne (The Rock) Johnson – sie alle waren den Zusehern ein Begriff, avancierten zum Teil sogar zu Helden der Jugend.

Auch Marcus Vetter zog der Schaukampfsport, so die Definition laut Wikipedia, in seinen Bann. „In der Schule ging es um Wrestling, nicht um Mathematik“, sagt Vetter, dessen Leidenschaft 2017 in der Gründung des Vereins Wrestling in Wien gegipfelt hat. Seine Vision von damals ist dieses Wochenende (Freitag- und Samstagabend, ab 19.30 Uhr) wieder im Prater sichtbar. Beim „Pratercatchen“ finden einige der besten Wrestler Europas inklusive der heimischen Elite zusammen. Show und Sprüche (nicht selten unter der Gürtellinie) sind garantiert – all das ist Teil des Geschäfts.

Vetter genießt genau das. „Wrestling war in Wien nie ganz tot, es gab immer wieder kleine Veranstaltungen. Aber es wieder groß aufzuziehen und zum Ursprung zurückzuholen, das war 2017 mein großer Wunsch.“ Denn: Vor über 130 Jahren war das Catchen im Prater im damaligen Zirkus Busch eine Institution. „Die Wrestler“, erzählt Vetter der „Presse", „sind zum Teil aus Indien gekommen.“

Später war der Heumarkt Anlaufstelle für so viele Enthusiasten. „Big Otto“ Wanz ist legendär, das letzte Turnier auf dem Heumarkt fand 1997 statt. Zurück in der Gegenwart freut sich Vetter auf ein volles Zelt nahe der Liliputbahn, es fasst etwa 500 Besucher. Für Freitag ist man ausverkauft, für Samstag gibt es nur noch Restkarten an der Abendkasse.

50 aktive Wrestler in Österreich