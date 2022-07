Pretty in Pink - das Comeback der Barbie

Drucken

Pink scheint nach mehrjähriger Missbilligung im Modekosmos wieder ganz oben angekommen zu sein. Was eine Puppe damit zu tun hat.

Es ist nicht allzu lange her, da wurde die Kultpuppe Barbie für das von ihr verbreitete Frauenbild bekrittelt. Auch die von ihr propagierte Farbe Pink galt als angestaubt, zu sehr promote sie Genderstereotype. Das ging so weit, dass manche hippen Bobo-Eltern ihrer Tochter die Farbe Pink gar auszureden versuchten, teilweise immer noch tun. Die Masse aber zeigt sich bereit für das Comeback der Farbe, die zuletzt in Zeiten der Hotel-Erbinnen Paris und Nicki Hilton ein Hoch verbuchen konnte. Selbst mittelpreisige (und trendorientierte) Läden wie Weekday, eine Tochtermarke des schwedischen H&M-Konzerns, setzen auf Bademode, Tops und Slip-Dresses in Pink, natürlich Neckholder, Wasserfallausschnitt inklusive, ganz im Sinne der späten Neunzigerjahre.

Dass dem so ist, liegt an Luxuslabels und jenen Prominenten, die deren Looks tragen. Simon Porte Jacquemus machte den Anfang bereits im Dezember 2020. Damals launchte er, zur Überraschung aller, eine zur Gänze in Pink gehaltene Kapselkollektion. Modegurus und Fans der Marke zeigten sich begeistert, Auswirkungen auf den profanen Kleiderschrank blieben damals aus. Ein Jahr später folgte Teil zwei. Nun tat es ihm Pierpaolo Piccioli, Kreativdirektor von Valentino, ähnlich und reduzierte seine gesamte Herbst-/Winterkollektion 2023 auf einen einzigen Farbton - hot pink! Eine Nuance, die man eigens für die Kollektion in gemeinsamer Sache mit Pantone entwickelte. Nicht selten sah man Looks der Kollektion „Valentino Pink PP“ in der vergangenen Saison auf den roten Teppichen diverser Preisverleihungsgalas und Festspiele, etwa in Cannes.

Auch Pop-Queen Lizzo trug zum Auftakt ihrer Castingshow „Watch Out for the Big Grrrls“ (dort suchte sie Background-Tänzerinnen für ihre Welttournee) einen Look von Piccioli - pinke Satinhandschuhe inklusive. „You look like u just came out of a Mattel Box!“, kommentierte eine ihrer Tänzerinnen. Zur Erinnerung, Mattel ist der Konzern hinter den Barbies, nach Lego der zweitgrößte Spielzeughersteller weltweit.

Anfang des Jahres hatte sich akkurat dieser mit dem Modehaus Balmain zusammengetan, Mode und Spielzeug teilten sich erstmals die Bühne, wobei auch Jeremy Scott 2015 schon eine ganze Moschino-Kollektion der Barbie-Puppe widmete. Die 50-teilige unisex Kollektion von Balmain war primär pink, angereichert mit einer Prise Ironie, die zuletzt bei anderen Trends, etwa dem „Dadsneaker“ auch „Ugly Sneaker“ oder Fußball-Fanschals mit von der Partie war. Auch „schnelle“ Sonnenbrillen, jene Wrap-Around-Modelle, die an verschiedene Sportarten denken lassen, oder üppig garnierte Taschen, wie es etwa die der Marke George, Gina & Lucie sind, erleben, zumindest innerhalb Generation Z ein Revival. Dazumal Kokettes macht jetzt Spaß, ebenso wie Praktisches nicht mehr Bergfexen vorbehalten ist.

Neben zahlreichen Kollektionen und Prominenz, die sich also in überspitzten, pinken, teils sogar schimmernden Outfits ablichten lässt (Megan Fox ließ auch ihr Haar nicht verschont) kam zuletzt noch ein anderer treibender Faktor ins Spiel mit der Puppe. Ein Hollywood-Blockbuster mit Namen der Mattel-Figur unter der Regie von Greta Gerwig, dessen PR-Maschinerie erst kürzlich angekurbelt wurde, soll im Sommer 2023 ins Kino kommen. Margot Robbie und Ryan Gosling, beide als Sexsymbole gehandelt, tun mit ausgeprägter Normschönheit ihr Menschenmögliches als die Hauptfiguren Barbie und Ken. Kritische Stimmen hätten sich Spielende abseits erwartbarer klassischer Ideale ersehnt, dem Hype tut dies aber augenscheinlich keinen Abbruch. Ähnlich wie beim Dreh von „And Just Like That...“, die lang erträumte „Sex And The City“-Fortsetzung, werden seit Wochen Schnappschüsse vom Set verbreitet, auf sämtlichen sozialen Kanälen.

Man sieht dort Robbie im pinken Western-Zweiteiler, im pinken Cadillac und im teils pinken Aerobic-Look, vor dem auch Gosling als Ken nicht verschont blieb. Seither steht der Hashtag #Barbiecore im Raum, der Trend war somit getauft. In den Kommentaren überschlägt man sich mit Lobeshymnen, „blessing your timeline with goddess Margot Robbie“, liest man etwa auf Twitter unter einem Bild in besagtem Zweiteiler, oder „I can't get over it“. Man dankt Kostümdesignerin Jacqueline Durran für die „umwerfenden Outfits“, auch Gosling kommt nicht minder gut weg.

Die Kritik, man würde sich, nach etlichen Versuchen, Barbie diverser zu gestalten (mittlerweile kommt Barbie im Rollstuhl, mit Hörgerät, Beinprothese, Vitiligo, diversen Körperformen und Kopftuch daher), nun erst recht wieder dem altbewährten Ideal verschreiben, scheint im Keim erstickt. Stattdessen läuft man auch abseits von roten Teppichen und Laufstegen immer öfter in Pink durchs Leben, darauf verweisen nicht zuletzt Daten der Modesuchmaschine Lyst: Um 24 Prozent häufiger wurde im Frühjahr nach Waren in jenem Farbton gesucht.

Barbie mit Agenda und Augenzwinkern

Dass Barbie nicht für Herzaugen-Emojis, sondern auch mehr Bewusstsein sorgen kann, beweist ein seit 2015 laufender Instagram-Account namens @trophywifebarbie. Mit Zynismus macht dieser auf mögliche Kritikpunkte oder gesellschaftliche Missstände aufmerksam: Etwa auf die Tatsache, dass Menschen mit Uterus nicht zwingend Frauen sind, zuletzt auch auf den neuerdings erschwerten Zugang zu Abtreibungen in den Vereinigten Staaten. In diesem Social-Media-Account trägt Barbie Pickel und Augenringe (aber auch Pink!), zupft sich einzelne Haare um die Brustwarzen aus, sitzt auf der Toilette, menstruiert und masturbiert. Sie begutachtet ihre Cellulite und hängenden Brüste, was sie allenfalls ein Lächeln kostet. Freilich sorgt das für Resonanz, denn Barbie ist generations- und geschlechtsübergreifend ein Begriff - einer, zu dem man gut und gerne Meinung hat.

Wer weiß, vielleicht wird Barbie in der Realverfilmung nicht mit ihrem Look, aber einem derartigen Umgang überraschen. Noch ist nicht viel über den Plot der Verfilmung bekannt, und Greta Gerwig als Regisseurin eigentlich vielversprechend. Sie kommt aus der Ecke der Independent-Filme, jene, die außerhalb etablierter Strukturen umgesetzt werden, mit vergleichsweise geringem Produktionsbudget. Ihr Coming-of-Age-Film „Lady Bird“ bescherte ihr Preise und Oscar Nominierungen. In einem Interview bekannte sie sich einst zu ihrer Schwäche für bizarre Charaktere. Ob Barbie auch so einer sein wird, wird sich zeigen. Die Puppe scheint jedenfalls mitsamt ihrer Lieblingsfarbe die Muse des Jahres 2022 zu sein, die - zumindest legt das der angekündigte Kinostart in genau einem Jahr, am 21. Juli 2023, nahe - ihre Stilregentschaft wohl noch länger nicht abgeben wird. Bis dahin kann jede und jeder, ihre oder seine innere Barbie rüsten. Wie auch immer diese aussehen mag.