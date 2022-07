Wenn weltweit soviel Holz verbraucht wird wie derzeit in Deutschland und der Trend so weitergeht, dann könnte der Verbrauch bis 2050 auf das Drei- bis Vierfache steigen. Die Grenzen der Nachhaltigkeit würden gesprengt.

Mit einer Studie schlagen Forscher der Universität Kassel und der WWF Alarm: Die Wälder der Welt stehen unter massivem Druck.

Weltweit werden jährlich derzeit etwa 4,3 bis fünf Milliarden Kubikmeter Holz verbraucht; nach Kriterien der Nachhaltigkeit sollten dies jedoch nicht mehr als drei Milliarden Kubikmeter sein (oder 4,2 m³, wenn bei Nachhaltigkeit Abstriche gemacht werden). Aus dieser Diskrepanz lesen Wissenschaftler der Universität Kassel ab, wie stark die Wälder der Welt bereits unter Druck stehen.

In der Studie „Alles aus Holz – Rohstoff der Zukunft oder kommende Krise“ haben Wissenschaftler der Universität (Center for Environmental System Research) im Auftrag des World Wide Fund for Nature (WWF) Deutschland den Zustand der Wälder analysiert und dargelegt, welche Folgen unterschiedliche Entwicklungen in der Zukunft haben könnten.