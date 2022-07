Bieten US-Aktien noch Chancen?

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Die Inflation steigt, der Handlungsdruck auf die US-Notenbank ebenso. Das könnte die Konjunktur dämpfen. US-Fondsmanagerin Rosanna Burcheri investiert deshalb sehr selektiv.

Wien. Die Zinswende kommt weltweit in Gang. Für Sparer und jene Anleger, die ein Neuinvestment in Anleihen überlegen, ist das positiv. Für Kreditnehmer, die etwa den Kauf eines Hauses finanzieren wollen, verteuert sich hingegen die Finanzierung.

In den USA sind die entsprechenden Sätze gehörig gestiegen. So liegt der Fixzins für ein Hypothekardarlehen auf 30 Jahre bei rund 5,8 Prozent. Noch im Vorjahr waren es knapp über zwei Prozent – ein historisches Tief. „Zugleich haben die Immobilienpreise in den USA im Schnitt ein neues Rekordhoch erreicht“, konstatiert Rosanna Burcheri, Fondsmanagerin des Fidelity America Fonds, im Gespräch mit der „Presse“.