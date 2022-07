"Der Pate"-Star James Caan gestorben

Caan spielte in über 130 Film- und Fernsehproduktionen. Er wurde 82 Jahre alt. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Im Mittelfeld Hollywoods war er einer der ganz Großen: Der US-Schauspieler James Caan, der für seine Rollen in Filmen wie „Der Pate“ (1972) und „Misery“ (1990) bekannt war, ist tot. In Francis Ford Coppolas Mafia-Epos spielte er an der Seite von Al Pacino den ältesten Bruder der Corleone-Familie, dessen Hang zum Jähzorn ihn letztlich dem Kugelhagel ausliefert. In Rob Reiners Stephen-King-Verfilmung gab er einen Bestsellerautor, der von einem obsessiven Fan gefangen gehalten wird.

Im Laufe einer langen und reichhaltigen Karriere, die schon in den 1960er-Jahren begann, spielte Caan Haupt- und Nebenrollen in etlichen Filmen und in vielen unterschiedlichen Genres. In seiner Glanzzeit war er vor allem auf ruppige, bisweilen undurchschaubare Typen mit sorgsam verborgenen Gefühlen abonniert. Eine Sternstunde war seine Performance als verschalter Tresorknacker in Michael Manns Film Noir „Thief - Der Einzelgänger“ (1981).

Caan starb am Mittwochabend, wie seine Familie am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Sein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Schauspielers. Dieser wurde 82 Jahre alt. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben. (APA/red.)