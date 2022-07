Atemberaubende Naturschönheit

In Tansania und Sansibar erwarten Sie Safari-Abenteuer und Stranderholung vom Feinsten.

Tansania ist der Inbegriff für Safari-Abenteuer. Wildbeobachtungsfahrten durch die weiten Grassavannen der Serengeti gehören sicherlich zu den spektakulärsten Erlebnissen in Afrika. Charakteristisch für den Tarangire-Nationalpark sind die mächtigen Affenbrotbäume und mehr als 4000 Elefanten auf der verhältnismäßig kleinen Fläche. Der große Manyara-See inmitten abwechslungsreicher Wälder und Savannen lockt Pelikane und Flamingos an. Ein außergewöhnlicher Anblick sind hier die Baumlöwen, die es sich in den schattenspendenden Bäumen gemütlich machen. Vom Rand des imposanten Ngorongoro-Krater bietet sich ein atemberaubender Blick. Am Kraterboden begegnet man hautnah jagenden Raubkatzen und staubenden Elefanten oder sogar seltenen Spitzmaulnashörnern. Die der Küste vorgelagerte Gewürzinsel Sansibar ist nach den erlebnisreichen Tagen der perfekte Ort, um abzuschalten. An einem der schönsten, abgelegenen Strände an der Nordwestküste der Insel begrüßt Sie in einem tropischen Garten ihr luxuriöses Hotel. Hakuna Matata!

Im Norden Tansanias besuchen Sie den Tarangire-Nationalpark mit seinen Grassavannen und Wäldern mit uralten Baobab-Bäumen. (c) Silverless

Reiseverlauf

Tag 1: Anreise von Wien via Addis Abeba zum Flughafen Kilimanjaro.

Tag 2: Ankunft und Transfer zur Elewana Arusha Coffee Lodge, Abendessen im Hotel.

Tag 3: Fahrt in den Tarangire Nationalpark.

Tag 4: Fahrt in den Lake Manyara Nationalpark, danach in das Hochland des Kafeeanbaugebietes von Ngorongoro, Check-In Elewana The Manor Ngorongoro.

Tag 5: Fahrt zum Ngorongoro-Krater.

Tag 6: Flug von Manyara nach Lobo im Norden der Serengeti, Transfer zum Elewana Migration Camp, Nachmittags erste Pirschfahrt.

Tag 7: Wildbeobachtungsfahrten in der Serengeti.

Tag 8: Flug nach Sansibar, Transfer zum Elewana Kilindi Zanzibar Hotel. Tag 9 – 12: Strandtage auf Sansibar.

Tag 13: Rückreise.

Tag 14: Ankunft in Wien.

Untergebracht sind Sie während dieser Reise ausschließlich in Hotels und Lodges der Elewana Collection. Hier erwarten Sie luxuriöses Ambiente, authentische Safarierlebnisse und Entspannung an ruhigen Sandstränden. (c) Elewana Collection

Elewana Collection Elewana bedeutet im Swahili „Harmonie“ – und genau das erlebt man während eines Aufenthalts in einer der 16 hochwertigen Hotels, Lodges und Camps der Elewana Collection in Tansania, Sansibar und Kenia. Großartige Locations, luxuriöses Ambiente, außergewöhnlicher Service und Gastfreundschaft sorgen für ein authentisches, individuelles Safarierlebnis, das in Erinnerung bleibt. Dabei wird größter Wert auf die Ausgewogenheit zwischen dem Erleben und dem Erhalt der Natur durch den Menschen gelegt. Mit der „Land & Life Foundation“ wird sicher gestellt, dass der Tourismus verantwortungsbewußt und nachhaltig betrieben wird, um auch zukünfitgen Generationen zu ermöglichen, dieses wunderbare Land und seine beeindruckende Tierwelt zu genießen.

Informationen Termin & Preise p. P.

19.11. – 02.12.2022

Doppelzimmer ab 6990 Euro

Einzelzimmer ab 9190 Euro



Inkudierte Leistungen Flüge mit Ethiopian Airlines ab Wien via Adidas Abeba nach Kilimanjaro und zurück von Sansibar nach Wien

Inlandsflüge Manyara – Lobo & Lobo – Sansibar

6 Nächte in gehobenen Lodges der Elewana Collection inkl. Vollpension

5 Nächte im 5* Hotel Elewana Kilindi Zanzibar inkl. all inclusive

Alle Besichtigungen und Pirschfahrten inkl. Nationalparkgebühren lt. Reiseverlauf

Örtlicher, deutschsprachiger Fahrer/Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge in Tansania 4x4 Landcruiser-Minibus und im Kleinbus auf Sansibar lt. Reiseverlauf

1 DuMont Reiseführer Tansania pro Zimmer Infos & Buchung

