Nachhaltigkeit als sinnvolles Investment

Für niceshops sei Nachhaltigkeit eine „Ur-Motivation“, sagt Roland Fink, CEO des E-Commerce-Unternehmens.

Unmengen an Verpackungsmaterial, lange Transportwege, zahllose Retouren und zum Teil problematische Arbeitsbedingungen – in Hinblick auf Nachhaltigkeit gibt es bei vielen Onlinehändlern weltweit noch Handlungs- beziehungsweise Optimierungsbedarf. Nicht so beim steirischen E-Commerce-Unternehmen niceshops, das mit 520 Mitarbeitern international mehr als 400 Onlineshops betreibt. „Für uns ist es eine Ur-Motivation, ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung zu übernehmen. Nachhaltigkeit war schon immer in unserer DNA verankert“, sagt Roland Fink, Gründer und CEO des Unternehmens.

Seit 2018 ist niceshops klimaneutral: Das Unternehmen verwendet zu 100 Prozent Ökostrom, wovon ein Drittel über die hauseigene Photovoltaikanlage produziert wird. Das Logistikzentrum in Saaz wird mit der Abwärme einer nahegelegenen Biogasanlage beheizt. Durch den Einsatz einer beachtlichen E-Auto-Flotte und die Energieeffizienz der Gebäudeinfrastruktur werden so viel CO2-Emissionen als möglich vermieden. „Dennoch anfallende Emissionen werden über ökosoziale Projekte wie den Aufbau von Humus oder Wasseraufbereitungsprojekte kompensiert“, erzählt Fink. Darüber hinaus kommen als Verpackungsmaterial ausschließlich umweltfreundliche und plastikfreie Materialien zum Einsatz, auch auf Klebebänder wird verzichtet. Bei den Retouren – ihr Anteil liegt bei rund drei Prozent – wird Nachhaltigkeit ebenfalls groß geschrieben: „Das meiste geht in den Wiederverkauf. Manches muss allerdings aus hygienischen Gründen vernichtet werden, etwa retournierte Lippenstifte“, sagt Fink. Ablaufware aus dem Lebensmittelbereich wiederum wird in der hauseigenen Kantine verarbeitet. In der hauseigenen Werkstatt wiederum werden Elektrogeräte und E-Bikes repariert. „Beim Abfall haben wir Experimente laufen, bei denen aus Kunststoffresten Blumentöpfe werden“, sagt der CEO von niceshops. Daneben gibt es immer wieder Projekte und Aktionen, um Mitarbeitern den Verzicht aufs Auto schmackhaft zu machen. In Graz, Wien, Linz und Salzburg wird die bestellte Ware übrigens bereits mit dem Rad zugestellt. Um das Angebot ausweiten zu können, wurde im Februar im Übrigen der Fahrradzusteller AustroConnect übernommen.

Mit dem Wachstum soll der Impact steigen

Für ökonomische Nachhaltigkeit sorgt das stetige Wachstum des Unternehmens, dessen Umsatz von 2020 auf 2021 von über 100 auf 150 Millionen Euro gewachsen ist. „Wir sind ein Wachstumsunternehmen. Unsere Motivation zu wachsen ist die Überzeugung, dass so unser Impact größer wird“, sagt Fink, dem soziale Nachhaltigkeit ebenfalls ein Anliegen ist. Für ihn habe das mit Hausverstand zu tun. „Die Frage ist, was man in einem Unternehmen will: Will man sich ärgern oder lieber gut gelaunt zur Arbeit und dann wieder nach Hause gehen. Für mich gilt Zweiteres“, so der niceshops-Gründer, der auch großen Wert auf Inklusion legt. Um dieses Ziel zu erreichen, werde Mitarbeitern nicht nur ein angenehmes Arbeitsumfeld geboten, sondern es gibt auch Informationen und Veranstaltungen zu psychologischen Themen am Arbeitsplatz. Falls erforderlich, kann weiters ein Psychologe kostenlos konsultiert werden.

Expertise von Außen holen

Der starke Fokus, den niceshops seit Jahren auf die aktuell viel zitierten ESG-Kriterien legt, macht sich für Fink definitiv bezahlt: „Alle reden vom Fachkräftemangel. Aber wir spüren ihn nicht, eben weil wir nachhaltig agieren. Und das ist für junge Menschen extrem wichtig“. Dass Nachhaltigkeit in dieser Form und Intensität gelebt werden könne, sei auch darauf zurück zu führen, dass sie in der Organisation verankert sei. „Wir haben Menschen, die die Rollen ausfüllen und somit etwas umsetzen. Es gibt jemanden für den ökologischen Fußabdruck, jemanden für Abfall, Energie, Inklusion sowie für Wohltätigkeit“, beschreibt Fink. Darüber hinaus seien in der Nachhaltigkeitsstrategie fixe Ziele vereinbart, damit man wisse, wo man hin wolle.

Unternehmen, die vor der Herausforderung Nachhaltigkeitsstrategie stehen, rät er, als erstes zu einer Bestandsaufnahme. Dazu sollten unbedingt externe Dienstleister herangezogen werden, das Thema allein anzugehen, sei aus seiner Sicht schwierig. Zuerst müsse geklärt werden, wo das Unternehmen stehe. Im zweiten Schritt müsse es dann darum gehen, wie man in einzelnen Bereichen besser werden könne. „Für uns wird es damit jetzt schon schwierig, es ist nicht mehr so einfach, viele Meter zu machen“, sagt Fink. Aktuell werde eine Net-Zero-Strategie entwickelt. Ein „Riesenthema“ sei dabei, den Footprint in die Handelsware zu bringen. Das erfordere eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten, so Fink, der davon überzeugt ist, dass kein Unternehmen am Thema Nachhaltigkeit vorbei komme. Zum einen wegen des Themas Reporting, das auch immer kleinere Unternehmen betreffe, zum anderen, weil Mitarbeiter, Kunden und Investoren zunehmend danach fragen. „Natürlich ist das mit Investitionen verbunden, aber sehr sinnvollen“, sagt Fink.