Pinguine in japanischem Aquarium verweigern billigen Fisch

In einem Aquarium in Japan revoltieren Pinguine quasi gegen die Folgen der steigenden Futterpreise. Vorstellen kann man sich das in etwa so: Eine Angestellte winkt mit einer (billigeren) Makrele, die Pinguine reagieren nicht. Als sie den Fisch vor den Schnabel eines Pinguins hält, dreht sich dieser weg. Auch ein Otter ergreift die Flucht, nachdem er das Futter beschnuppert hat.

Grund für die Änderung des Speiseplans im japanischen Hakone-en-Aquarium, südwestlich von Tokio, ist die Inflation, in deren Folge die Preise anstiegen, etwa für Strom und eben Futter. Regulär bekamen die Pinguine und Otter „Aji“, japanische Stöcker, diese waren sehr beliebt.

Weil jedoch die Kosten für Aji-Makrelen deutlich gestiegen sind, bieten das Aquarium den Tieren jetzt billigeren Saba an. Glücklich sind die Tiere darüber nicht.

„Wir zwingen sie aber nicht dazu, den billigeren Fisch zu fressen. Wer ihn verweigert, bekommt weiter wie bisher Aji“, erklärte ein Sprecher des Aquariums in der Tokioter Nachbarpräfektur Kanagawa am Freitag. Der Kompromiss ist ein Mischfutter aus beidem. So habe man das Futter für die Pinguine jetzt nur zu 30 bis 40 Prozent auf die billigere Saba-Makrele umgestellt. Sobald sich die Lage entspanne, bekämen die Pinguine aber wieder ausschließlich ihre Lieblingsmakrelen, versicherte der Sprecher. Die Eintrittspreise will man nicht erhöhen, da befürchtet wird, dass die Kundinnen und Kunden ausbleiben könnten.

