15.788 Interessenten haben sich für den Test angemeldet. Sie kämpfen um 1850 Plätze. Für viele ist es nicht der erste Versuch. Der Markt der Vorbereitungskurse boomt.

Schon in der U-Bahn merkt man: Irgendetwas ist heute anders. Für einen Julimorgen sind ungewöhnlich viele junge Menschen unterwegs. Sie tragen fast alle durchsichtige Plastiktaschen gefüllt mit Jausenbroten, Stiften und ihrem Reisepass. Und sie verlassen die U-Bahn dann auch alle an ein und derselben Station: der Messe Wien.

Hier findet am heutigen Freitag der jährliche Medizin-Aufnahmetest statt. Zeitgleich treten die Interessenten für das Medizinstudium auch in Graz, Innsbruck und Linz zum Test an. 15.788 Personen haben sich dafür angemeldet. Nur 1850 Plätze stehen für Human- und Zahnmedizin zur Verfügung. Das sind zwar um 110 mehr als im Vorjahr. Dennoch ist es schwer, einen Platz zu ergattern. In Wien kommen zehn Studienwerberinnen bzw. Studienwerber auf einen Platz, in Innsbruck acht, in Graz sieben und in Linz sechs.

3000 für die Vorbereitung auf den Test

Anja und Alena scheinen zu den entspannteren der tausenden Kandidatinnen und Kandidaten zu gehören.