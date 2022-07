„How To Kill Your Family“: Das Hohelied der Rache

(c) privat

Bella Mackie spart in ihrem Krimi „How To Kill Your Family“ nicht mit Finten und Pointen. Außerdem erweist sie sich als beinharte und treffsichere Chronistin der englischen Gesellschaft.

Grace Bernard ist 13 Jahre alt, als sie den Plan fasst, ihre Familie umzubringen. Wobei „Familie“ stark übertrieben ist, denn der englische Milliardär Simon Artemis ist zwar Graces Erzeuger, hat aber auf Anraten seiner Eltern die Vaterschaft stets geleugnet und Graces Mutter mit dieser Zurückweisung in den Tod getrieben. Mit 24 schreitet Grace zur Tat: methodisch und erfolgreich.

Doch auch im Fall von Grace Bernard, die nichts dem Zufall überlässt, gilt das Sprichwort „Der Mensch plant und Gott lacht“. Ihre Geschichte erzählt Grace zum Großteil aus dem Gefängnis, wo sie unschuldig einsitzt: „Ich habe den Mord an sieben Menschen geplant, aber ich sitze im Gefängnis, weil man mir den Tod von jemandem zur Last legt, den ich nicht einmal angefasst habe. Gott würde sich vor Lachen einen Leistenbruch zuziehen.“