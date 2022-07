Was Führungskräfte und Fußballcoaches verbindet

Der jüngste „Hernstein-Management-Report“ zeigt: Führungskräfte sehen sich selbst gern als Coaches, die mehr Fragen stellen als Antworten geben. Doch Selbst- und Fremdwahrnehmung dazu stimmen nicht immer überein.

Wenn es um das Führen geht, ist es ähnlich wie beim Fußball: In Österreich gibt es bekanntlich acht Millionen Fußballcoaches, die wissen, wie das Team aufzustellen ist. Unter den Führungskräften sehen sich immerhin rund neun von zehn als Coach, zeigte der jüngste „Hernstein-Management-Report“. 37 Prozent der befragten Führungskräfte sehen ihre Hauptaufgabe künftig weniger darin, anweisungsgebend aufzutreten. Weitere 50 Prozent stimmen dem eher zu.

„Coachende Führungskräfte kennen die Stärken und Potenziale ihrer Mitarbeitenden und unterstützen sie dabei, ihre Stärken noch besser einzusetzen“, sagt die Leiterin des Hernstein-Management-Instituts, Michaela Kreitmayer. „Führungskräfte mit Coach-Haltung stellen mehr Fragen, als sie Antworten geben, reflektieren ihr eigenes Verhalten, sind lernbereit und holen Feedback von ihren Mitarbeitenden ein.“

Überdurchschnittlich ist diese Haltung in der Energiewirtschaft, bei Finanzdienstleistern und in Logistik und Transport (92 Prozent), unterdurchschnittlich im öffentlichen Sektor sowie in IT- und Telekommunikation (82 Prozent).