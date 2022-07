Sommer, Sonne, Schallaburg!

Erlebnis. Der letzte Schultag ist geschafft, im Radio spielt es auf und ab Falcos „Nie mehr Schule“ und die Fragen zu möglichen Unternehmungen mit der Familie häufen sich. Wer kennt das nicht?

Das Sommerprogramm der Schallaburg beantwortet diese Fragen! Inmitten des Melker Voralpenlandes erwartet Sie die Schallaburg mit all ihren Facetten und bietet Familien so ein einzigartiges, vielfältiges Erlebnis. Ganz nach dem Motto „Schallaferien auf der Sommerburg“!

Familienführungen und Action

Bis zum Ende der Sommerferien können Sie gemeinsam mit ihren Kindern von Montag bis Donnerstag bei unseren Familienführungen mitmachen. Anschließend erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Angebot: Montags können sie im Schlossgarten beim Malen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, dienstags können sie ihre Geschicklichkeit beim Bogenschießen unter Beweis stellen – gemeinsam wird auch ein eigener Bogen gebastelt. Am Mittwoch erwartet die Kinder der „Gartenspaß“ – von Brettspielen mit übergroßen Figuren bis hin zum Herstellen eines eigenen Kräuteraufstrichs. Die Sportbegeisterten können sich hingegen am Donnerstag beim Badmintonspielen auspowern.

Kochen wie damals

Am 22. Juli erwartet Sie auf der Schallaburg ein Kochkurs, den Sie so noch nicht erlebt haben. Passend zur diesjährigen Ausstellung „Reiternomaden in Europa“ lernen Sie zu kochen wie die damaligen nomadischen Völker. Immer auf dem Rücken der Pferde, abends müde ins Zelt … Wie viel Zeit blieb den Reiternomaden zum Essen? Und was haben sie gegessen? Gemeinsam mit der Expertin für historische Esskultur Mag. Elisabeth Monamy erkunden Sie die Ernährungsgewohnheiten der Reiternomaden im frühen Mittelalter. Anschließend kochen Sie am Lagerfeuer wie die Reiternomaden und essen gemeinsam am „Nomaden-Lagerplatz“ im Schlossgarten der Schallaburg. Eine einmalige Gelegenheit für ein romantisches Abendessen am Lagerfeuer – wie vor 1000 Jahren.

Schallaburg am Abend

Ab 7. Juli können Sie die Schallaburg am Abend bewundern. Der Schlossherr ist außer Haus – gemeinsam mit historischen Persönlichkeiten entdecken Sie die Burg einmal anders. Eine kleine historische Rundreise führt Sie durch das Leben, Feiern und Arbeiten auf der historischen Schlossanlage. Bei einem Glas Most können Sie den Abend im Anschluss ausklingen lassen.

Beim Bogenschießen kann man seine Treffsicherheit beweisen. (c) TOM SON

Bei Führungen durch den Garten gibt es vieles zu bestaunen. (c) MARTINA SIEBENHANDL

Die Geschichte der Burg begeistert Groß und Klein. (c) MARTINA SIEBENHANDL

PROGRAMM Familienführung (noch bis 04.09.) Mo. bis Do., 11.30 bis 12.30 Uhr

Kosten: 16 Euro pro erwachsene Person (inkl. Eintritt)

Anschließend Kinderprogramm, 13.30 bis 15 Uhr, ab 4 Jahren,

Kosten: 4 Euro pro Kind

•Mo.: Malen im Schlossgarten

•Di.: Bogenschießen und Basteln

eines Bogens

•Mi.: Gartenspaß

•Do.: Badminton

Der Kauf ist sowohl online als auch an der Kassa vor Ort möglich! Kochen wie die Reiternomaden Fr., 22.7. ab 16 Uhr (bis ca. 20 Uhr) – bei Schlechtwetter gibt es einen Ersatztermin

Kosten: 36 Euro pro Person (inkl. Führung zzgl. Eintritt) Abendführung (Juli, August) Jeden Donnerstag ab 18 Uhr

Treffpunkt: Kassa

Dauer: 1,5 Stunden

Kosten: 15 Euro pro Person (inkl. Eintritt)

WICHTIG: Buchung nur online möglich!