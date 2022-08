Radeln, kreuzfahren und städtereisen - Holland-Rad, ahoi!

Drucken

Hauptbild • Radwege führen zu Windmühlen wie etwa in Kinderdijk (Südholland). • Petra Winkler

Es sind gleich drei Wünsche auf einmal – sie lassen sich aber in einer Woche quer durch die Niederlande erfüllen.

Wenige Hundert Meter vom Bahnhof Amsterdam Centraal liegt der Flusskreuzer De Amsterdam und wartet auf seine Passagiere. Während das Schiff normalerweise über hundert aufnehmen kann, gehen heute nur knapp dreißig an Bord. Die achttägige Tour führt durch Südholland: zu Wasser mit dem Schiff und zu Land mit dem Fahrrad. Nach dem Check-in am Samstagnachmittag bleibt als perfekte Einstimmung noch Zeit für einen Abend in Amsterdam.

Am nächsten Morgen setzt sich das Schiff in Bewegung, und mit dem ersten Stopp in Breukelen taucht auch die erste Herausforderung auf: Die Rampe, die das Deck des Schiffs mit dem Land verbindet, ist je nach Höhe der Hafenkante ziemlich steil. Was einen mit dem Rad an der Hand kurz einmal erstarren lässt – ehe die hilfsbereite Crew dafür sorgt, dass man schadlos an Land gelangt. Die erste Radtour führt durch pittoreske Landschaften mit prächtig blau bis pink blühenden Hortensiengärten ebenso prächtiger Villen.