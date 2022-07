Monets Seerosen vertreiben auch digital die Einsamkeit

Ein Kurzbesuch von Kunstausstellungen im Netz kann das Wohlbefinden signifikant verbessern.

Wer durch Museen und Galerien schlendert, spürt, dass die Betrachtung von Kunst starke Auswirkungen auf Stimmung, Stress und Wohlbefinden haben kann. Wie schaut das allerdings beim digitalen Kunstgenuss aus? Dieser Frage gingen ein Team um die Psycholog?innen um MacKenzie Trupp und Matthew Pelowski von der Uni Wien sowie Kolleg?innen des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen (Niederlande) nach.

Wenige Minuten reichen

Für ihre Studie zum Einfluss von Onlinekunstbetrachtung auf das Wohlbefinden baten sie 84 Proband?innen, Werke zu besichtigen, die über Smartphones, Tablets und Computer zugänglich sind – darunter ein Seerosenteichbild von Claude Monet. Vor und nach dem virtuellen Besuch wurde der psychologische Zustand erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst sehr kurze Besichtigungen von wenigen Minuten signifikante Auswirkungen haben können und zu einer geringeren negativen Stimmung, Angst und Einsamkeit führen (Frontiers in Psychology). Sie sind somit vergleichbar mit anderen Interventionen wie Naturerlebnissen und Besuchen von physischen Kunstgalerien.

In einem weiteren Schritt standen die persönlichen subjektiven Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer?innen im Vordergrund. Fazit: Der Nutzen eines virtuellen Museumsbesuchs ist umso größer, je bedeutungsvoller oder schöner die Menschen die Kunst empfinden und je mehr positive Gefühle sich beim Betrachten einstellen.

Die Studie, so die Forscher?innen, eröffne neue Wege für den Nutzen von Kunstinterventionen in Wartezimmern, Krankenhäusern und ländlichen Gebieten, in denen der Zugang zu Kunst begrenzt ist. (cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)