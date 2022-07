Ein Schiff wird kommen – doch was treibt es an?

Weniger Masse, mehr Wirkungsgrad: der Prototyp eines am Linzer Center of Mechatronics entwickelten E-Motors für Frachtschiffe.

Die Schifffahrt muss im Kampf gegen den Klimawandel ihre Schadstoffemissionen drastisch reduzieren. Know-how aus Österreich trägt zur Erforschung alternativer Treibstoffe und Motoren bei.

Schadstoff-Schleudern, Ressourcenverschwender, Klimakiller: Die Schifffahrt hat keinen guten Ruf. Vor allem Frachtschiffe, mit denen rund 90 Prozent des Welthandels abgewickelt werden, gelten als ökologisches Desaster. Schuld ist die überwiegende Verwendung von billigem Schweröl als Treibstoff. Zwar hat die internationale Schifffahrtsbehörde vor zwei Jahren eine Reduktion des Schwefelgehalts verordnet, doch werden nach wie vor rund drei Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes von Transporten auf den Meeren verursacht. Hinzu kommen Unmengen an Stickoxiden, Feinstaub und Rußpartikeln, die in die Luft geblasen werden. Bis 2050 sollen auch diese Emissionswerte auf das halbe Niveau des Jahres 2008 gedrückt werden. Voraussetzung, damit das gelingt: Der Einsatz von Schweröl und Diesel muss drastisch zurückgeschraubt werden.

Bei der weltweiten Suche nach umweltfreundlicheren Alternativen sind österreichische Forschungseinrichtungen federführend. Das Large Engines Competence Center (LEC) an der TU Graz hat sich die Dekarbonisierung in der Schifffahrt zum Ziel gesetzt. Große Hoffnungen ruhen dabei auf dem Energieträger Wasserstoff, der idealerweise „grün“, also mit Einsatz von Energie aus erneuerbaren Ressourcen, erzeugt wird. Wasserstoff kann jedoch auf Schiffen schwer gespeichert werden, zumal die Speicherung nur entweder verflüssigt bei minus 253 Grad oder unter hohem Druck möglich ist. Aufgrund der geringen Speicherdichte benötigt ein Wasserstofftank an Bord ungefähr das fünf- bis zehnfache Volumen eines Diesel- oder Benzintanks.