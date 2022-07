Schädlinge und Pflanzenkrankheiten digital bekämpfen

Durch eine Forschungsinitiative des AIT und des Landes Niederösterreich sollen die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion nachhaltiger und klimaschonender gemacht werden. Erste Projekte widmen sich der Zuckerrüben- und der Kartoffelproduktion.

Das Aussehen des Rübenderbrüsslers (Asproparthenis punctiventris) – graubraune Färbung, kurzer Rüssel, schuppiger Körper – mag nicht besonders spektakulär sein. Seine Wirkung ist es sehr wohl. Der gefräßigste Käfer der Rübenrüssler-Familie kann enorme Schäden im Zuckerrübenanbau verursachen. Im Jahr 2020 mussten wegen des Käferbefraßes in Österreich nahezu 4400 Hektar der Kulturpflanze umgebrochen werden. Im Jahr darauf war das Schadausmaß geringer, und auch für heuer ist die Ausgangslage besser. Dies sei nicht nur einer niederschlagsreichen Witterung geschuldet gewesen, sondern auch Gegenmaßnahmen, die man inzwischen bereits gesetzt habe, sagt die Botanikerin und Bioinformatikerin Eva Maria Molin.

Schädlinge vorhersagen

Molin leitet am Austrian Institute of Technology (AIT) ein Projekt in Kooperation mit dem Agrana Research Innovation Center (ARIC), das ermöglichen soll, das Auftreten des Käfers rechtzeitig und präzise vorhersagen zu können. Zunächst werden dafür vorhandene Daten der vergangenen Jahre – etwa zu Käferbestand und Klima – gesichtet, bereinigt und digitalisiert. Mit diesen „historischen“ Daten wird ein Basismodell erstellt, mit dem das Schädlingsaufkommen beschrieben werden kann.

Im Laufe des Projekts werden Bodenproben und damit zusätzliche Daten gesammelt, um das Modell zu erweitern. Mithilfe von Algorithmen und maschinellem Lernen soll die neue Datenfülle anschließend noch evaluiert werden. So sollen die maßgeblichen Faktoren für die Ausbreitung des Schädlings ermittelt und ein finales Vorhersagemodell entwickelt werden, das erlaubt, zu einem frühen Zeitpunkt Gegenmaßnahmen zu setzen. „Es versetzt den Landwirt in die Lage, dem Schaddruck zum Beispiel durch Feldtausch auszuweichen und/oder ihn durch den zusätzlichen Einsatz von Pheromonfallen – die Käfer werden durch den Lockstoff angezogen – zu regulieren“, sagt Molin. Das Projekt mit dem Titel „PredictBeetWeevil“ (in der dEUtschen Langfassung: „Daten- und modellbasierte Vorhersage des Rübenderbrüssler-Auftretens“) ist Teil der fünfjährigen landwirtschaftlichen Forschungsinitiative „D4agrotech“, die das Land Niederösterreich und das AIT ins Leben gerufen haben.

Weniger und bessere Spritzmittel

Weit gediehen ist auch ein zweites Vorhaben der Initiative namens „DigiSpray“. Es sucht nach neuen Wegen einer ökologischen Kartoffelproduktion, um vor allem das Spritzen mit Kupferpräparaten zu reduzieren. Sie sind derzeit die einzigen wirksamen Fungizide, die auch im ökologischen Landbau zugelassen sind, um die Kraut- und Knollenfäule zu bekämpfen. Diese witterungsbedingt auftretende Krankheit verursacht laut Projektleiterin Claudia Preininger vom AIT jährlich schätzungsweise 20 Prozent Ernteausfall. Um in feuchtwarmen Sommern größere Verluste zu verhindern, müsse daher auch im Biolandbau präventiv gespritzt werden. Dagegen spricht die Schädigung der Böden durch das nicht abbaubare Kupfer. „Es stellt ein großes Risiko für Bodenmikroorganismen und Weichtiere dar und bringt das Bodenleben durcheinander“, sagt Preininger. Daher solle in den kommenden Jahren EU-weit die Aufwandmenge von Kupferpräparaten drastisch reduziert werden. Um den Boden weniger mit Kupfer zu belasten und gleichzeitig eine stabile Kartoffelernte auch im biologischen Anbau zu garantieren, arbeiten die Forscher im „DigiSpray“-Projekt an einer Kombination aus alternativen biologischen Mitteln, wie Mikroorganismen und Naturstoffen, mit KI-gesteuerten Anwendungspraktiken.

Auch hier sollen Vorhersagemodelle gefunden werden, etwa für den richtigen Spritzzeitpunkt und für Kombinationsbehandlungen (zur gleichzeitigen Ausbringung von Saatgut und Wirkstoff). „Das erlaubt, die Zahl der Traktorfahrten und folglich die CO 2 -Emissionen zu reduzieren“, erklärt Preininger.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)