Die Gehirngröße als Kompromiss? Schau mal, wie der Fisch „denkt“!

Gängige Hypothesen sollten an vielen Tierarten geprüft werden.

Warum variiert die Größe des Gehirns im Tierreich so stark? Üblicherweise werden die Unterschiede mit Kompromissen erklärt: So gibt es etwa die „Hypothese des teuren Gewebes“, wonach der hohe Energieaufwand für ein großes Gehirn über Einsparungen an anderer Stelle, etwa bei der Fruchtbarkeit, ermöglicht wird. Der „Hypothese des sozialen Gehirns“ zufolge erlaubt ein größeres Gehirn komplexere Bindungen zu Artgenossen zu knüpfen. Die „Hypothese des kognitiven Puffers“ besagt, dass ein größeres Gehirn hilft, Herausforderungen der Umwelt besser zu bewältigen und länger zu leben.

Monogame Arten haben mehr Hirn

Diese drei Hypothesen würden oft so dargestellt, als ob sie allgemein gültig wären, erklärt Arne Jungwirth vom Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Vet-med-Uni Wien. Zwar seien sie mit zahlreichen Untersuchungen an Säugetieren und Vögeln untermauert, ob sie auch für andere Tierarten gelten, sei aber nicht klar. Mit seinem Kollegen Stefan Fischer hat er daher anhand der Datenbank „FishBase“, die Fakten zu rund 35.000 Fischarten enthält, die drei prominenten Hypothesen an Fischen überprüft. Das Ergebnis: Zumindest bei einigen Fischgruppen fand man bei der „Hypothese des teuren Gewebes“ und der des „sozialen Gehirns“ Übereinstimmungen mit bei Säugern und Vögeln gefundenen Mustern. Je größer das Gehirn eines Fischs, desto kleiner ist etwa tendenziell die Eianzahl pro Gelege. Und monogame Arten haben größere Gehirne. Andere Hypothesen konnte die im Journal of Evolutionary Biology publizierte Studie jedoch nicht verifizieren: Im Widerspruch zur „Hypothese des kognitiven Puffers“ steht etwa, dass Fische mit großen Gehirnen kürzere Lebensdauer haben. Zudem haben „jene Fischarten, die Brutpflege betreiben, tendenziell kleinere Gehirne“, so Jungwirth. Beide Erkenntnisse stehen in Kontrast zu Ergebnissen von Studien an Vögeln und Säugern. Offenbar seien einige potenzielle Kosten und Vorteile größerer Gehirne wie reduzierte Fruchtbarkeit oder erhöhte Sozialität nahezu universell bei Wirbeltieren, während andere eher abstammungsspezifische Auswirkungen haben.



Die Forscher raten nun, selbst vermeintlich gut etablierte Hypothesen anhand möglichst vieler verschiedener Tiergruppen zu testen: „Das Leben ist vielfältiger und faszinierender, als es unsere Theorien glauben machen.“ (APA/gral)