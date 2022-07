Wenn Delfine Spritzen setzen

Drucken

Hauptbild • Ein Großer Tümmler im Training zum Aufspüren von Unterwasserminen. • Getty Images

Für Tiere ist nicht die Personalabteilung zuständig: Tiere im Militär werden einerseits als treue Freunde verklärt, die Seite an Seite mit den Menschen kämpfen. Andererseits sind sie keine gleichrangigen Kameraden, wenn es um ihre Rechte, ihren Status geht.

Verwundete, sterbende Pferde sind in der Literatur über den Ersten Weltkrieg auf gespenstische Weise präsent. In Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ ist es das Geschrei der versehrten Pferde, von überallher kommend, das dem Protagonisten den „Jammer der Welt“ zu Bewusstsein bringt: „Es ist die gemarterte Kreatur, ein wilder, grauenvoller Schmerz, der da stöhnt.“ Noch nie, sagt der Ich-Erzähler, habe er Pferde schreien gehört. Was sich da in einer Art vormenschlicher Sprache Bahn bricht, ist das Grauen, das Menschenworte bis heute kaum fassen können.

Die Aufnahmen von Pferden mit Gasmasken aus jener Zeit verdeutlichen: Ein industrialisierter Krieg kennt keine Individuen mehr, nur noch Masse und Material. Alles wurde mobilgemacht, und Pferde und andere Tiere waren aus Sicht des Militärs eine Ressource von vielen – allerdings eine besonders wichtige. Konservative Schätzungen gehen von 14 Millionen Pferden aus, die im Ersten Weltkrieg im Einsatz waren, es könnten jedoch auch 20 Millionen gewesen sein. Mindestens jedes zweite ist getötet worden. Außerdem gab es Hunde, Brieftauben, Mulis und viele weitere Tierarten. Die für die Entsorgung und Verarbeitung von Tierkadavern zuständigen Abdecker kamen kaum mit ihrer Arbeit nach. Eine derart über Sieg und Niederlage entscheidende Rolle wie im Ersten Weltkrieg kam Tieren seither wohl kaum wieder zu, doch bis heute werden sie in Armeen eingesetzt. Wer den tierischen Kriegsdienst für nichts als ein Kapitel aus den Geschichtsbüchern hält, verkennt die Gegenwart. Es ist und bleibt eine zutiefst widersprüchliche Angelegenheit. Da werden die Tiere einerseits als treue Freunde verklärt, die Seite an Seite mit den Menschen kämpfen; oft ist von Corpsgeist, von Kameraderie die Rede. Andererseits sind sie keine gleichrangigen Kameraden, wenn es um ihre Rechte, ihren Status geht. Für Tiere ist nicht die Personalabteilung zuständig. Tiere sind Material, sind Werkzeug. Manchmal Waffen.

Apropos schreiende Pferde – es ist eins der gröbsten Missverständnisse über Tiere, dass sie angeblich nicht sprechen. Das ist natürlich nicht nur den Tieren gegenüber nicht gerecht, es ist auch der Sprache gegenüber unangemessen, sie allein auf menschliche Äußerungen zu reduzieren. Sobald man dieses beengte Sichtfeld sich ausdehnen lässt, kommt man schnell darauf, dass es beredte Tiere gibt, die sich nicht nur untereinander rege austauschen, sondern auch versuchen, uns Menschen irgendwie zu erreichen. Die Reibungsverluste beim Übersetzen nicht menschlicher in menschliche Sprachen sind allerdings immens. Nicht einmal in der Fantastik verstehen die Menschen, was Tiere ihnen mitteilen: In Douglas Adams' „Per Anhalter durch die Galaxis“ zum Beispiel droht eine außerirdische Spezies von ungemein schlechten Dichtern die Erde auszulöschen; die eigentliche Tragik aber besteht darin, dass die klugen Delfine das wissen und die etwas weniger klugen Menschen ihre Warnungen nicht entschlüsseln können, ja, sie als artistische Zirkusnummern fehlinterpretieren. Bis die Delfine resignieren und den Blauen Planeten notgedrungen seinem Schicksal überlassen. So long, and thanks for all the fish.