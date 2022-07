Bald kein Gas mehr in den Niederlanden

Imago/PPE/Beijersbergen The Hague The Netherlands

Mit Ende dieses Jahres wird die Förderung in der Region Groningen eingestellt. Ausgerechnet jetzt, da Europa verzweifelt nach Ersatz für russisches Gas sucht. Kundgebung gegen die Gasförderung in Groningen.

Nördlich der Großstadt Groningen, im hohen Norden der Niederlande, haben Shell und Exxon-Mobil seit den 1960er-Jahren Erdgas im Wert von mindestens 400 Milliarden Euro gefördert. Seit 2012 wurden die Bohrungen allerdings zunehmend gedrosselt, mit Ende dieses Jahres geht die Förderung im angeblich größten Gasfeld Europas ganz zu Ende. Ausgerechnet jetzt, da Europa verzweifelt nach Ersatz für russisches Gas sucht.

Der Grund: Obwohl in der Region Groningen nicht gefrackt wird, löst die Gasproduktion künstliche Erdbeben dicht unter der Erdoberfläche aus; Hunderte Häuser wurden beschädigt. Zwar haben einige gaskritische Groninger ihre Meinung seit Putins Krieg geändert, eine Umfrage des Regionalblatts „Dagblaad van het Noorden“ ergab sogar 81 Prozent gegen den Import russischen Gases und 63 Prozent für eine reduzierte Fortsetzung der Groninger Gasge-winnung unter der Bedingung erdbebensicherer Verstärkung aller gefährdeten Häuser – das Haager Parlament hält bislang aber am Gasausstieg fest.

Ich staune nicht schlecht, als ich feststelle, dass buchstäblich im Herzen des Erdbebengebiets – zwischen Huizinge (3,6 auf der Richterskala am 16. August 2012) und Zeerijp (Stärke 3,4 am 8. Jänner 2018) – ein bekannter 77-jähriger Maler lebt, der Stillleben in der Nachfolge der alten niederländischen Meister malt. Moment, da müht sich einer sein ganzes Erwachsenenleben lang in einem von mehr als 1500 Erdbeben erschütterten Landstrich an Stillleben von fotografisch genauer Präzision ab? Stört ihn das nicht, wackelt's da nicht?