Wird unser System bald kippen?

Hauptbild • Der Wettlauf um die Ausbeutung arktischer submariner Vorkommen fossiler Brennstoffe hat längst begonnen. • Getty Images

Das Kippen beschreibt den Übergang eines (labilen) Systems in einen anderen Zustand, von dem die Rückkehr in den Ursprungszustand nicht mehr möglich ist. Kippelemente haben Kipppunkte, Kennwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Wie exakt die jeweiligen Grenzwerte für die verschiedenen Systeme definierbar sind, mag zwar strittig sein, unstrittig ist, dass es Kipppunkte gibt.

Langsam sollten wir als Menschen das verinnerlicht haben: Dinge, die ins Rutschen geraten, sind dann irgendwann erstaunlich oft wirklich weg, über die Kante geglitten, abgestürzt und aus dem Blick geraten. Von einem Moment auf den anderen passiert das, und dieser Zwischenraum, dieser auf seltsame Weise eingefrorene Augenblick, an dem das Entscheidende passiert, ist ein Kipppunkt: Er markiert die Grenze, ab der es kein Zurück mehr gibt. Points of no return, wie sie den Ereignishorizont um ein schwarzes Loch bilden, eine astronomische Singularität, die alles Licht und alle Materie aufsaugt, die ihr zu nahe kommen.

Zuerst hält man dieses Ding noch mit drei Fingern, dann mit zwei, schafft einen Zangengriff mithilfe des Daumens, glaubt für ein paar Sekunden, die Bewegung zumindest stabilisieren zu können, den Status quo zu halten, aber leider, leider ist der Schwerpunkt schon zu tief unten, muss man schließlich einsehen, dass die Sache entgleitet, und kann nur noch hoffen, dass sie bis zum Aufprall nicht mehr ausreichend beschleunigt wird, als dass das Gefüge völlig zerstört würde. Natürlich gibt es immer Stimmen, die meinen, man könne den Vorgang, da er nun einmal nicht mehr zu bremsen sei, wenigstens zum eigenen Vorteil nutzen, nutzbringend vermarkten, zumindest entsteht ja so etwas wie Reibungswärme, und Wärme ist Energie, Energie ist Geld.

Menschen scheinen auch durchaus imstande zu sein, solche Bewegungsabläufe zu erkennen, zu beschreiben, als systematisch zu verstehen und ihren zukünftigen Verlauf vorherzusagen – ein Problem haben wir allerdings damit, diesen Entwicklungen entgegenzusteuern. Nun ist naturgemäß nicht jede Entwicklung eine zum Schlechteren hin. Angesichts des Ausbeutungsgrades unserer Biosphäre durch die Hochleistungsökonomie und der immer gravierender werdenden Umweltfolgen muss jedoch konstatiert werden, dass es viele Entwicklungen gibt, die nicht nur dem Überleben bestimmter Ökosysteme etwa entgegenstehen, sondern dem eines stabilen Erdklimas insgesamt und damit eines Großteils des Lebens auf der Erde, nicht zuletzt des menschlichen. Denkbar ist allerdings auch, dass sich die Menschheit zwar selbst um die eigene Lebensgrundlage bringt, aber Leben in anderer Form eine Klimakatastrophe durchaus überstehen und ohne menschliche Dauereingriffe vielleicht sogar prosperieren würde . . . Oder, wie eine Klimawissenschaftlerin in einem Gespräch zu mir sagte: Um die Erde mache ich mir keine Sorgen, die überlebt das.