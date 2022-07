Scholz kritisiert grünes Label für Atomkraft

Deutscher Kanzler geht auf Distanz zur Entscheidung auf EU-Ebene.

Berlin. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das grüne EU-Label für Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke kritisiert. „Ich fand das immer falsch“, sagte er in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP habe dagegen gestimmt, die Regelung aber nicht mehr verhindern können. Man habe dann dafür gesorgt, „dass es noch halbwegs so zu uns passt“.

„In Deutschland sind wir uns völlig einig, dass Atomenergie nicht grün ist“, betonte Scholz. Er äußerte sich, nachdem sich am Mittwoch eine Mehrheit der EU-Abgeordneten hinter das Öko-Label-Vorhaben gestellt hatte. Allerdings haben dabei auch zahlreiche deutsche Abgeordnete für die Aufnahme von Atom und Gas in die Liste nachhaltiger Investitionen gestimmt. Deutschland beteiligt sich auch nicht an der von Österreich und Luxemburg angekündigten Klage gegen die Entscheidung. (ag./wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)