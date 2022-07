So ein Koffer!

Wir haben neulich einen neuen Koffer per Post erwartet. Sehr kurz sah es auch sehr gut aus: Das Kind blickte aus dem Fenster, entdeckte den Post-Wagen, wir rechneten mit dem Anläuten des Zustellers. Aber wie das mit Idealvorstellungen so ist: In der Praxis treten sie nur selten ein. Der Zusteller läutete nicht nur nicht an, er hinterließ auch keinen gelben Zettel.

Dies führte zu einem klitzekleinen Wutausbruch meinerseits, den ich statt bei der Post-Hotline (bei der die Warteschleifen-Wut dazugekommen wäre) im Chat auf der Post-Website loswerden wollte.



Die Dame dort (oder der sehr gut entwickelte Bot) teilte mir mit, dass laut ihren „internen Aufzeichnungen kein Fehlverhalten des/der Zusteller/in festgestellt werden kann“. Bemerkenswert, nicht? Weil: Wie viele interne Aufzeichnungen kann jemand im Chat über einen Zwischenfall haben, der sich erst wenige Minuten zuvor ereignet hat? Und wenn das Nicht-Läuten, die Nicht-Zustellung und das Nicht-Hinterlassen des Abholscheins kein Fehlverhalten eines Zustellers sind: Was bitte dann? Hätte er den Koffer auspacken und damit verreisen müssen? Dieser Logik folgend wäre es auch kein Fehlverhalten, wenn eine Spar-Verkäuferin die Waren an der Kassa nicht verrechnen würde. Oder Journalisten ein paar leere Seiten in die Druckerei schicken würden.



Am späteren Nachmittag schaute ich dann in der Postfiliale vorbei. Die Dame dort war mitfühlend, aber wenig überrascht („Hatte ich heute Dutzende Male“) und erklärte, dass der Zusteller „ein Springer“ sei. (Ach so!) Der, leider, das Paket noch nicht abgegeben habe. Tags darauf also, man hat ja an Arbeitstagen sonst nichts zu tun, kehrte ich wieder. Der Mitarbeiter nahm meine Beschwerde eher halbherzig auf („Kann ich schon machen“). Als ich darüber klagte, dass ich nun das große Paket durch den halben Bezirk schleppen müsse, fragte er, wieso ich nicht „eine zweite Zustellung“ beantragt habe. Hm. Eventuell deshalb, weil schon die erste Zustellung so großartig nicht geklappt hat? In diesem Sinne: Gute Reise! Hoffentlich haben wenigstens Sie alle Ihre Koffer beieinander!

