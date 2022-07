Elyas M'Barek: "Besser Sexsymbol als Kasperl"

Elyas M'Barek spielt in „Liebesdings“ einen von Fans verfolgten Superstar. Ein Gespräch über Toiletten-Begleitung, Grenzen und nervige Traumfrau-Fragen.

Die Presse: Ihre Filmfigur, Marvin Bosch, wird am Anfang des Films „Liebesdings“ unter anderem von seinem Set-Assistenten bis auf die Toilette verfolgt. In welche Szenen haben Sie sich wiedergefunden?

Elyas M'Barek: In ganz vielen. Das fängt damit an, dass ich am Set auch immer unter Beobachtung stehe und nicht allein auf die Toilette gehen darf, ohne dass mir jemand folgt. Ich hatte auch schon Paparazzi in meinem Leben und kreischende Fans, die hinter mir hergelaufen sind. Aber ansonsten habe ich wenig mit Marvin Bosch gemeinsam. Ich bin nicht depressiv. Ich habe nicht das Gefühl, von meinem Beruf davonfliegen zu wollen. Ich habe Spaß daran und fühle mich nicht einsam.

Warum dürfen Sie nicht allein auf die Toilette gehen?