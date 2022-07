Wenn man Ayran verkaufen muss, statt auf der Bühne zu stehen

Mit dem Zug durch die kasachische Steppe: Hamid Ismailov erzählt in „Wunderkind Erjan“ eine archaische Lebensgeschichte

In diesen Tagen, da die Frage nach der Größe Russlands mit schweren Waffen ausdiskutiert wird, wirft Hamid Ismailovs „Wunderkind Erjan“, ein schmales Buch parabelhaften Zuschnitts, das Schlaglicht auf eine abseitige Region des gewesenen Sowjetreichs, wo das Säbelrasseln der Großmächte ebenfalls Schreckliches zeitigte.

Zu Beginn zitiert ein nüchterner Absatz eine Anhörung im kasachischen Parlament: „Zwischen 1949 und 1989 wurden auf dem Atomwaffentestgelände von Semipalatinsk insgesamt 468 Kernexplosionen ausgelöst.“ Der nachgeborene, mit Bildern aus Hiroshima vertraute Leser steigt also mit gesträubtem Haar in den Text ein, in dem ein Ich-Erzähler in einem Zug, der durch die kasachische Steppe fährt, dem Titelhelden begegnet: jenem Erjan, den man in seiner Jugend „Wunderkind“ nannte. Erjan spielt Geige wie auf den Bühnen der Welt Menschen mit größerem Glück, verkauft aber Ayran an die Fahrgäste; die Musik dient nur mehr als Verkaufsgag.

Eine Symphonie besteht aus vier Sätzen; in der vorliegenden Erzählung, die in drei Teile gegliedert ist, entsteht ebenfalls ein musikalischer Sog. Der junge Mann – er steckt im Körper eines Zwölfjährigen fest – berichtet dem Ich-Erzähler aus seinem Leben, das wie in weiter Vergangenheit wachgeküsst wirkt. Es ist ein archaisches Leben, eines, in dem die Frauen Kamelwolle schlichten, Kuhdung zum Feuermachen verwendet wird und die Großmutter zur Heilerin geht, die mit Hammelknochen hantiert. Eine Fuchsjagd ist ein Ereignis mythischer Größe, die kasachischen Legenden verweben sich mit dem eigenen Leben. Die russische Besatzungsmacht zeigt sich nur in einzelnen Wörtern, die das Kind nicht versteht – Sona zum Beispiel: militärische Sperrzone. Immer wieder bebt die Erde, fällt heißer Regen, immer deutlicher fräsen sich die Geschehnisse in dieser Zone in das Leben von Erjans Welt.