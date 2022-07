Wie darf die Rose heißen?

1971 in Cluj-Napoca geboren und 1990 zum Studium nach Budapest übersiedelt: Andrea Tompa.

Im Siebenbürgen der 1950er-Jahre prallen die Armut einer agrarisch geprägten Gesellschaft und ein gewalttätiges Patriarchat mit der kommunistischen Diktatur zusammen. Das lässt den Menschen nur marginalen Spielraum: „Omertà. Das Buch des Schweigens“ von Andrea Tompa.

Siebenbürgen war ein Kernland ungarischer Kultur und Literatur – dort blühte eine urbane Kultur bereits zu einer Zeit, als auf dem Territorium des heutigen Budapest noch die Frösche quakten. Und noch heute kommen aus dieser Region wichtige ungarische Autoren, allen voran die beiden auf weltliterarischem Niveau schreibenden Attila Bartis und György Dragomán. Für die deutschsprachige Leserschaft kommt jetzt noch Andrea Tompa hinzu – nach der 2007 verstorbenen Magda Szabó die einzige Frau in der ganz von Männern dominierten ungarischen Prosa. Andrea Tompas Erzählfluss ist kontinuierlicher und traditioneller als der der genannten Autoren, aber dadurch gebrochen, dass zentrale Achsen der Handlung aus vier Perspektiven entfaltet werden. Der fast 1000 Seiten dicke Roman „Omertà. Das Buch des Schweigens“ spielt im Siebenbürgen der 1950er-Jahre, wo die himmelschreiende Armut einer agrarisch geprägten Gesellschaft und gewalttätiges Patriarchat mit kommunistischer Diktatur und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft zusammenprallen und dem einzelnen Menschen nur marginalen Spielraum lassen.

Das erste Buch des Romans wird von Kali erzählt, die mit über 30 Jahren vor den Schlägen ihres Mannes 40 Kilometer zu Fuß in die Stadt geflohen ist, die auf Ungarisch Kolozsvár, auf Deutsch Klausenburg und auf Rumänisch Cluj-Napoca heißt. Auf dem noch immer existierenden Dienstbotenmarkt findet sie Stellung bei dem Rosenzüchter Vilmos. Er behandelt sie gut und schätzt ihre eigenwilligen Märchenerzählungen. Bald macht er sie zu seiner Geliebten, und sie bringt einen Sohn zu Welt. Doch von Ehe halten beide aus unterschiedlichen Gründen nicht viel. Weil der immer berühmter werdende und unter Arbeitsdruck stehende Vilmos das Familienleben nicht aushält, verfrachtet er Kali mit ihrem Sohn kurzerhand in das Haus in einem nahen Dorf, das er für die beiden gekauft hat und wo er sie gelegentlich besucht.