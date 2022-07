Die Büste Hitlers auf dem Kamin

Auf den Spuren eines Nazi-Spions und SS-Mannes: Stefan Hertmans breitet in „Der Aufgang“ einen innerbelgischen Konflikt aus und erzählt gleichzeitig von der qualvollen Geschichte ganz Europas im 20. Jahrhundert.

Mit was für einer Art Text haben wir es hier zu tun? Mit einem „Roman“, wie der Umschlag keck behauptet? Oder wäre es nicht besser, wie es die Titelei angibt, diesem Buch keine Gattungsbezeichnung zuzuschreiben? Der 1951 im belgischen Gent geborene Stefan Hertmans, zuletzt 2017 mit seinem Roman „Krieg und Terpentin“ für den International Man Booker Prize nominiert, lässt wenig Zweifel daran, dass er in „Der Aufgang“ eine historische Reise unternimmt. Diese basiert nicht auf dem Terrain des „Erfundenen“, selbst wenn „romanartige“ Vergegenwärtigungen in sie greifen. Hertmans fungiert als Ich-Erzähler, als ein Schriftsteller, der durch Zufall in die unselige Lebensgeschichte eines im Zweiten Weltkrieg als Nazi-Spion und SS-Mann agierenden Mannes gerät und sich darauf einen Reim machen will.

1979 erwirbt Hertmans in seiner Heimatstadt ein baufälliges, schimmelüberzogenes Haus, den Drongenhof. Notar De Potter zeigt ihm, während er eine Bestandsliste aufnimmt, das Gebäude, das keiner haben will. Vom Keller bis zum Dachboden führt dieser „Aufgang“, der gleichzeitig den Erzählrahmen bildet. Wie Hertmans später erfährt, gehörte das Haus jahrelang der Familie des 1898 geborenen Willem Verhulst. Dieser litt von Kindesbeinen an unter einer starken Sehbeeinträchtigung, machte eine Lehre als Gärtner und war dann als Handlungsreisender unterwegs.