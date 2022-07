Dominic Thiem: Die Gefahr der Selbstzufriedenheit

Tennis. Nach Aus in Salzburg Rückkehr zur ATP-Tour.

Salzburg/Wien. Die Hoffnungen, Dominic Thiem könnte auf dem Weg zurück zu alter Stärke beim Challenger in Salzburg ein echter Befreiungsschlag gelingen, haben sich nicht erfüllt. Der Niederösterreicher verlor am Freitag in der Fortsetzung des am Vortag abgebrochenen Achtelfinales gegen den Argentinier Facundo Bagnis (ATP 102) mit 3:6, 6:2, 4:6. Kommende Woche schlägt der 28-Jährige wieder auf der ATP-Tour auf. Nach dem Turnier im schwedischen Båstad sind Auftritte in Gstaad und Kitzbühel geplant.

Salzburg verließ Thiem immerhin mit dem ersten Sieg seit knapp 14 Monaten und der Erkenntnis, dass seine Schläge während der sechswöchigen Turnierpause doch an Qualität gewonnen haben. Von der Form vergangener Tage trennen den Schützling von Nicolás Massú aber immer noch kleine Welten. Thiem, ob aus Selbstschutz oder nicht, sieht es positiver. „Alles in allem war es okay. Es sind halt kleine Dinge, die ich noch ändern muss, wo ich nicht nachlassen darf“, erklärte er nach der Niederlage gegen Bagnis.

Kritiker monieren, dass diese gewisse Form der Selbstzufriedenheit nach einer Niederlage in der zweiten Runde eines Challengers doch zu denken geben müsse. Und tatsächlich irritieren Thiems Aussagen mitunter, etwa diese: „Vor heimischem Publikum zu spielen war schön. Hätte ich gewonnen, wäre es schöner gewesen, aber da kann man nichts machen.“

Was Thiem seit seiner Handgelenksverletzung abhandengekommen ist, ist die Aura eines Champions, einer ehemaligen Nummer drei der Welt. Spieler wie Bagnis oder in den vergangenen Wochen Hugo Dellien und Marco Cecchinato spüren und sehen die Verwundbarkeit des mit sich hadernden US-Open-Siegers von 2020. Thiems Brust, sie muss unabhängig von Siegen und Niederlagen wieder breiter werden, der 17-fache Turniersieger wieder mehr Überzeugung ausstrahlen.

Nach Thiem verabschiedeten sich in Salzburg im Viertelfinale mit Lukas Neumayer und Maximilian Neuchrist auch die letzten verbliebenen Österreicher in der Einzelkonkurrenz. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)