Uniper braucht Staatshilfe

Energie. Der Deutsche Bund könnte sich an dem angeschlagenen Energiekonzern beteiligen.

Berlin. Mit Uniper muss nun der erste Energiekonzern staatlich aufgefangen werden. Nachdem Russland die Gaslieferungen gedrosselt hat, steht der deutsche Gasimporteur mit dem Rücken zur Wand. Er stellte einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen bei der Berliner Regierung.

Der eingebrachte Vorschlag sieht Eigenkapitalkomponenten vor, die zu einer relevanten Beteiligung des Deutschen Bunds an Uniper führen würden, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die Börse mitteilte. Der Mitteilung zufolge schlägt Uniper auch vor, beispielsweise Preissprünge an Kunden weitergeben zu können. Die Maßnahmen zielten darauf ab, das derzeitige Auflaufen erheblicher Verluste zu beenden und den Liquiditätsbedarf von Uniper zu decken.

Weiter hieß es, Unipers Großaktionär Fortum führe ebenfalls Gespräche mit der deutschen Regierung zu den negativen Auswirkungen der aktuellen Gaslieferbeschränkungen auf Uniper. Der Vorschlag von Fortum sehe eine Restrukturierung von Uniper vor mit dem Ziel, eine Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bunds zu gründen.

Bundestag und Bundesrat hatten zuvor gesetzliche Änderungen beschlossen, um mögliche Hilfen des Deutschen Bunds für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Uniper spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert viele Stadtwerke. Der Konzern kann aber derzeit Mehrkosten beim Einkauf von Gas wegen der Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nicht an die Kunden weitergeben.

Daraus entstünden deutliche finanzielle Belastungen. Wie Uniper nun mitteilte, basiert der mit dem Antrag auf staatliche Stabilisierungsmaßnahmen eingereichte Vorschlag zunächst auf einer „fairen Kostenverteilung“.

Der Konzern verweist auf das Energiesicherungsgesetz. Dieses sieht etwa eine Umlage von Preissteigerungen auf alle Gaskunden vor. Laut der Deutschen Presse-Agentur gab es am Freitag aus Regierungskreisen noch keine Entscheidungen für konkrete Maßnahmen bei Uniper. Ein milliardenschwerer Einstieg des Bunds bei Uniper über eine Beteiligung beim Eigenkapital sei grundsätzlich möglich. Denkbar sei aber auch ein Mix mit der Möglichkeit, dass Uniper hohe Preissteigerungen beim Gaseinkauf an die Kunden weitergebe. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)