Missbrauch: Wo meldet man Verdächtiges?

Kindergarten-Skandal: Zweifel an Ombudsstelle.

Wien. Tatort: ein städtischer Kindergarten in Wien-Penzing. Wie berichtet wurde dort zwei Jahre lang auf den Verdacht des sexuellen Missbrauchs nicht entsprechend reagiert. Mutmaßlicher Täter: ein Pädagoge.

Eltern meldeten dem Kindergarten Auffälligkeiten, etwa dass die Kinder verängstigt seien. Dies wurde abgetan. Als Konsequenz will der zuständige Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) eine Ombudsstelle in der Magistratsabteilung 10 (Kindergärten) einrichten. Doch die Belegschaft hat Bedenken.

Wie am Freitag zu erfahren war, möchte ein Teil der Mitarbeiter, dass eine solche Stelle außerhalb der MA 10 eingerichtet wird. Im Büro von Wiederkehr wird das Vorhaben verteidigt. „Die Ombudsstelle in der MA 10 ist sinnvoll, weil dort auch viel Know-how vorhanden ist und es Mitarbeitern auch möglich sein soll, in der Dienststelle direkt offen zu reden“, hieß es. Und man verwies darauf, dass Missstände auch auf der – bereits bestehenden – städtischen Whistleblower-Plattform oder bei der Kinder-und Jugendhilfe gemeldet werden können. (m. s./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)