OMV: Kosten liegen bei 200 Mio. Euro

Auswirkungen des Raffinerie-Unfalls größer als gedacht.

Wien. Nach dem Unfall in der Raffinerie in Schwechat, bei dem Anfang Juni die Hauptdestillationsanlage beschädigt wurde, schätzt die börsenotierte OMV die finanziellen Auswirkungen auf insgesamt rund 200 Millionen Euro. Allein im Juni beliefen sich die Auswirkungen auf 90 Millionen Euro, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Trading-Statement für das zweite Quartal hervor. Die Raffinerie werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2022 wieder voll betriebsfähig sein.

Am 3. Juni war es während einer Wasserdruckprüfung im Rahmen einer Generalüberholung der Raffinerie zu einem Schaden bei einer der Destillationskolonnen gekommen. Der Vorfall forderte zwei Leichtverletzte. Die Inbetriebnahme wurde verzögert. Durch Optimierungsmaßnahmen an einer kleineren Rohöldestillationsanlage sei die Raffinerie derzeit zu etwa 20 Prozent ausgelastet. Eine volle Auslastung erwarte man dann in der zweiten Hälfte des dritten Quartals.

Beeinträchtigt wird die OMV derzeit durch reduzierte russische Gaslieferungen. Vorzeitig habe man derivative Absicherungspositionen geschlossen. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten im zweiten Quartal im Erdgasgeschäft West dürfte mit rund 50 Millionen Euro belastet werden.

Die Cashflows würden unter anderem durch Zuflüsse infolge des Börsengangs von Borouge und den Verkauf der deutschen Tankstellen erhöht. Auf der anderen Seite werde es durch die Befüllung der Erdgasspeicher zu einem erheblichen Mittelabfluss kommen. Die detaillierten Ergebnisse für das zweite Quartal werden am 28. Juli veröffentlicht. Die Anleger ließen sich davon nicht beunruhigen, die OMV-Aktie notierte in Wien zeitweise fast fünf Prozent im Plus. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2022)