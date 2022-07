Streit über Online-Anzeigen: Google bietet Zugeständnisse an

(c) IMAGO/imagebroker (IMAGO/imageBROKER/MAL)

Der zum Alphabet-Konzern gehörende Internet-Riese Google bietet einem Zeitungsbericht zufolge weitreichende Zugeständnisse an, um eine US-Kartellklage zu vermeiden. Google habe vorgeschlagen, sein AdTech-Geschäft, das mit der Platzierung von Online-Anzeigen auf Websites Geld verdient, in eine eigene Gesellschaft unter dem Dach von Alphabet auszugliedern, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die neue Firma könnte dabei mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet werden, so die Zeitung. Alphabet erklärte dazu, man arbeite mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um deren Bedenken auszuräumen. Es sei nicht geplant, aus dem AdTech-Geschäft auszusteigen oder die Sparte zu verkaufen.

