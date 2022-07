Kickl will nach Hörsturz nächste Woche zurückkehren

"Nein, ich habe kein Corona“, schreibt FPÖ-Parteichef Herbert Kickl auf Facebook.

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl will nach einem Hörsturz nächste Woche wieder auf die politische Bühne zurückkehren. Der blaue Klubobmann hatte sich in den letzten Tagen im Nationalrat entschuldigen lassen. "Nein, ich habe kein Corona", wies Kickl am Freitagabend auf Facebook Spekulationen über sein Fernbleiben zurück.

"Ich hatte in den letzten Tagen mit einer unangenehmen Hörsturz-Problematik zu kämpfen. Da heißt es rasch und intensiv etwas dagegen zu tun", betonte Kickl. Genau das habe er gemacht. Mittlerweile sei die Sache im Griff und bald überwunden.

Bei den Freiheitlichen steht in den nächsten Tagen unter anderem die Kür des Kandidaten bzw. der Kandidatin für die Bundespräsidentschaftswahl an.

(APA)