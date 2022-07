Der brutale Kampf um Johnsons Erbe

(c) REUTERS (JOHN SIBLEY)

Das Rennen um die Nachfolge des britischen Premiers Boris Johnson hat begonnen. Es gibt auch einen ersten Favoriten. Doch die Tory-Partei ist tief gespalten – und die Gegensätze dürften im Lauf der nächsten Wochen klarer zutage treten.

Was für ein Kontrast! Gut sitzender Anzug, sauberer Seitenscheitel, nüchtern vorgetragene Worte: Seit Rishi Sunaks Kampagnenvideo am Freitagnachmittag auf Twitter einschlug, redet das ganze Land vom Mann, der bis vor wenigen Tagen Finanzminister war – und jetzt Premierminister werden will. Er ist derzeit der aussichtsreichste Kandidat für die Nachfolge von Boris Johnson.

Das polierte, überaus professionelle Video zeigt, warum: Sunak präsentiert sich als das Gegenteil Johnsons. Nach den chaotischen und von Lügen geprägten Jahren unter dem blonden Populisten, verspricht der schneidige Sunak die Rückkehr zu „Ehrlichkeit, Seriosität und Entschlossenheit“. Dass er Johnsons Politik über zwei Jahre lang mitgetragen hat, sollen die Wähler wohl schnell vergessen.