„Dann rennen wir“: Lieber fliehen als knien

Vom Suchen und Finden: Im Roman „Dann rennen wir“ beweisen drei Frauen, dass sie sich nicht einfach ihrem Schicksal ergeben.

Drei Frauen, zwei Zeitebenen: Was die drei Geschichten eint, ist die (un)mittelbare Bedrohung durch Männer. Dublin 2012: eine namenlose Gynäkologin, sechs Jahre vor der Legalisierung von Abtreibungen – man fühlt sich an das jüngste Urteil des US Supreme Court erinnert. Die Ärztin hat ständig mit dem Entstehen von neuem Leben zu tun; in Form ihrer Mutter, die jahrelang tabletten- und alkoholabhängig war, steht ihr das andere Ende der Lebensskala vor Augen: der Tod. Die Ärztin überlegt nun, ob sie in London eine Stelle annehmen soll. Was hält sie zurück?

Im US-Bundesstaat Maryland desselben Jahres hat Ali, die einzige Ich-Erzählerin, gerade ihre Mutter verloren. Da tauchen ihre Großeltern auf und wollen sich um sie kümmern. Kurze Zeit lässt sie sich ein auf dieses neue Leben, dann nimmt sie Reißaus und begibt sich auf eine Odyssee. Die jungen Männer, die ihr anfangs helfen, wenden sich letztlich gegen sie – doch sie weiß einen Ausweg.