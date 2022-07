Suppenwürze

Aus „Meine Wirtshausküche“ (siehe unten).

Zutaten: 300g Karotten, 100g Sellerie, 100g Zwiebeln, 100g Peterwurz, 50g Lauch, je 15g Petergrün und Liebstöckel, 650g Salz

Zubereitung: Wurzelwerk – je nach Beschaffenheit (Bioqualität) muss es nicht unbedingt geschält werden – in grobe Stücke schneiden, Kräuter grob hacken. Alle Zutaten durch einen Fleischwolf drehen oder mit einer Küchenmaschine fein zerkleinern und mit Salz vermengen. Alles zusammen in einem Topf aufkochen, bei Bedarf etwas Wasser zum besseren Umrühren beifügen. In sterile Gläser füllen und sofort verschließen. Bis zur erstmaligen Verwendung drei Wochen warten, damit sich das Aroma entfalten kann. Dunkel lagern. Ungekühlt und ungeöffnet mindestens ein Jahr haltbar, geöffnet im Kühlschrank mindestens drei Monate haltbar.

„Meine Wirtshausküche“ Lydia Maderthaner, Ennsthaler Verlag, 200 Seiten, 35 Euro

Buchtipp von B. Bayrhammer

So einen Begriff erwartet man sich in einem Wirtshauskochbuch eher nicht: Capsule Cooking. Lydia Maderthaner meint damit: aus regionalen Zutaten mit vielen Grundrezepten und ähnlichen Zubereitungsarten viele verschiedene Gerichte zu basteln. Die Rezepte – von Basics wie Grundsaucen, Fonds und Knödeln über Rostbraten bis zu Mohnnudeln – sind sehr bodenständig und durchwegs einfach. Bonus: die vielen Tipps, etwa zur Resteverwertung.

