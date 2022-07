Wie eine Reisscheune zur Galerie wurde

Drucken

Hauptbild • Die Lebensmittel-nachbildungen am Marktstand „Rasad“ sind besonders gefragt unter Documenta-Gästen mit Kaufmotivation. • (c) AFP via Getty Images (INA FASSBENDER)

Kunst verkaufen auf Ausstellungen – ist das nicht ein Tabu? Auf der Documenta wird es gebrochen: Lumbung lautet das Stichwort.

Sie hängen überall auf der Documenta: kleine Zettel mit einem Strichcode. Scannt man die Kombination mit dem Smartphone ein, landet man auf einer Galerie-Seite. Hier kann man Informationen zu verkäuflichen Werken anfragen. Klingt absurd? Definieren sich nicht Biennalen und vor allem die Documenta konträr zu Kunstmessen als verkaufsfreier Raum? Ist die Vermischung mit Kommerziellem nicht das größte Tabu auf der Documenta, wo doch der Kunstgenuss ungestört von der Gier nach Besitz gefeiert wird?

Ja. Bis heuer. Mit der Documenta Fifteen, die gerade in Kassel läuft, ist alles anders. Denn erstens handelt es sich bei den Objekten der 15.000 Teilnehmer gar nicht unbedingt um Kunst, vieles entstand in nicht näher definierten Workshops. Und zweitens steht hier sehr viel tatsächlich zum Verkauf. Lumbung Gallery heißt das Stichwort dazu. „Lumbung“ ist ein populäres indonesisches Schlagwort. Es bezeichnet ursprünglich eine Reisscheune – und heute ein gemeinschaftlich ausgerichtetes Modell der Ressourcenverteilung und -nutzung. Die Kuratorengruppe Ruangrupa erhob Lumbung nun zur Grundlage der 100-tägigen Ausstellung. Hier ist alles Lumbung − die Gruppe der 14 eingeladenen Mitglieder, die dann weitere Gäste dazuholten, sich in Lumbung Callings trafen und sich ihrer Lumbung-Werte wie Transparenz, Genügsamkeit und lokaler Verankerung versicherten.

Wer verdient hier mit?