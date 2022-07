Chris Pratt: „Wie ein Würfel in einem Becher“

In der Amazon Thriller-Serie „The Terminal List“ spielt Chris Pratt, anders als gewohnt, einen verbitterten und traumatisierten Elitesoldaten, der auf einen Rachefeldzug geht. Im Interview erzählt Pratt, wie er im echten Leben schon einmal den Helden spielen musste.

Meistens ist Chris Pratt der große Sympathieträger, ob in den „Guardians of the Galaxy“- oder den „Jurassic Park“-Filmen. Aber in der Amazon-Serie „The Terminal List“ spielt der 43-Jährige gegen seinen Typ einen verbittert-traumatisierten Soldaten. Zum Glück ist er im Interview von positiven Gedanken beseelt, selbst wenn er im Notfall auch einmal hart werden kann. Allerdings – in Sachen Zähigkeit vermag er seiner Frau nicht das Wasser zu reichen.

In Ihrer aktuellen Thriller-Serie geht es ziemlich hart her. Da spielen Sie einen Elitesoldaten, der auf einen Rachefeldzug geht. Aber sprechen wir doch einmal über die Liebe.

Chris Pratt: Das ist ein Thema, das mir sehr recht kommt.

Nachdem Sie hoffentlich keine Menschen umbringen, tun Sie denn etwas, um Liebe in die Welt zu bringen?

Ich denke schon. Wenn ich jemandem begegne, dann gebe ich dieser Person sofort zu verstehen, dass ich sie nicht bedrohe, sondern gern habe. Ich bringe ihr Respekt entgegen, so dass wir gemeinsam ein harmonisches Verhältnis haben können. So versuche ich durch das Leben zu navigieren und Liebe zu verbreiten.