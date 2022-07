Sinnkrise, positive Zäsur, Lebensbilanz: Der runde Geburtstag

Drucken

Viktoria Friedrich steht kurz vor ihrem 30. Geburtstag.

Die einen bangen ihm entgegen, die anderen nehmen ihn mit Gelassenheit. Gefeit sind wir alle nicht vor ihm, dem runden Geburtstag. Was macht ihn so besonders? Oder haben sich diese biografischen Grenzen in unserer alternden Gesellschaft ohnehin aufgeweicht?

Viktoria Friedrich ist ein geselliger Mensch. Sie ist gern unter Leuten, unternimmt viel, würde alles für Freunde und Familie tun. Doch an diesem einen Tag im Oktober würde sie sich am liebsten zurückziehen. Bis vor Kurzem noch jedenfalls. „Mittlerweile habe ich es akzeptiert. Vor seinem 30. Geburtstag kann niemand davonlaufen.“

Aber etwas bedrohlich wirkt er nach wie vor. „Die große 30. Muss man da sein Leben nicht geregelt haben, darf sich keine Fehlentscheidungen mehr erlauben? Dieser Gedanke war schlimm für mich.“ Und damit ist sie nicht allein. Für viele Menschen stellt der 30. Geburtstag keinen Grund zum Feiern dar. Während man als Kind noch die Tage bis zum Geburtstag zählt, sich die „Sweet Sixteen“ oder den 18. Geburtstag förmlich herbeisehnt, wird der 30. Geburtstag von vielen gefürchtet und schwebt wie ein Damoklesschwert über ihrem späten Zwanziger. Warum ist das so? Und warum messen wir den runden Geburtstagen generell so viel Bedeutung bei?



Ende und Beginn einer neuen Ära. Weil uns runde Geburtstage dazu anhalten, Bilanz über unser bisheriges Leben zu ziehen. Obwohl es im Grunde ein Tag – oder zumindest ein Geburtstag – wie jeder andere ist. Aber die runden Geburtstage stellen Zäsuren dar. Sie beenden eine Dekade, eine neue bricht an. Sie können Wendepunkte sein, an denen wir Haltungen und Meinungen überdenken. Sie laden zum Sinnieren und zur Selbstreflexion ein: Wo stehe ich heute? Was habe ich erreicht? Was habe ich verpasst? Wo sehe ich mich eigentlich?